به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه تئاتر، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر با هدف شفاف‌سازی حقوق حرفه‌ای و حمایت از معیشت فعالان حوزه نمایش، حداقل دستمزد نمایشنامه‌نویسان، مترجمان نمایشنامه و دراماتورژها را برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.

مبالغ جدید بر اساس حقوق و مزایای مصوب وزارت کار محاسبه شده و در سه حوزه «نمایشنامه‌نویسی»، «ترجمه نمایشنامه» و «اقتباس و دراماتورژی» و در سه سطح تخصصی «حرفه‌ای»، «ارشد» و «ممتاز» تعیین شده‌اند.

بر این اساس، در بخش نمایشنامه‌نویسی، حداقل دستمزد در سطح حرفه‌ای مبلغ یک میلیارد و ۳۰۹ میلیون و ۵۳۰ هزار ریال، در سطح ارشد ۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال و در سطح ممتاز سه میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال تعیین شده است. در حوزه ترجمه نمایشنامه نیز حداقل دستمزد برای سطح حرفه‌ای ۸۷۳ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال، برای سطح ارشد یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و برای سطح ممتاز ۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال اعلام شد.

همچنین در بخش اقتباس و دراماتورژی، حداقل دستمزد سطح حرفه‌ای ۶۵۴ میلیون و ۷۶۵ هزار ریال، سطح ارشد یک میلیارد و ۹۱ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و سطح ممتاز یک میلیارد و ۶۳۶ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال تعیین شده است.

کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر اعلام کرده است که این اقدام در راستای تثبیت حقوق حرفه‌ای فعالان این حوزه، رعایت عدالت در پرداخت‌ها و حفظ استانداردهای تخصصی در عرصه نمایش صورت گرفته است.

همچنین مجمع عمومی سالانه کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر روز شنبه ۲ خرداد از ساعت ۱۶ در محل خانه تئاتر واقع در خیابان سمیه برگزار می‌شود.

در این نشست، گزارش عملکرد سالانه کانون در راستای شفافیت، توسعه کیفی و ارتقای فعالیت‌های صنفی به اعضا ارائه خواهد شد و همچنین درباره هدف‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های آینده کانون با اعضا گفتگو و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر در پایان با قدردانی از همراهی اعضا، بر اهمیت همدلی و مشارکت صنفی در مسیر پیشبرد اهداف کانون تأکید کرده است.