الماسی: مدیریت علمی کلید درخشش ورزشکاران پاوه در میادین است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی صبح چهارشنبه در نشست صمیمانه با اعضای هیئت‌های ورزشی، مربیان و پیشکسوتان شهرستان پاوه، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر انسانی در این منطقه اظهار کرد: ورزش در دنیای امروز فراتر از یک فعالیت جسمانی صرف بوده و به علمی پیچیده تبدیل شده است که موفقیت در آن مستلزم بهره‌گیری از دانش تغذیه، روانشناسی و متدهای نوین بدنسازی است.

وی با تمجید از درخشش جهانی قهرمانانی همچون یاسین خسروی، آرشام رمضانی و سوران قمری، این افتخارات را سندی بر تبلور استعداد در میان محدودیت‌ها دانست و افزود: پیروزی در رشته‌هایی که رقبای قدرتمند جهانی دارند، نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق و پشتکار می‌توان بر کمبودهای سخت‌افزاری غلبه کرد و نام پاوه را در میادین بین‌المللی طنین‌انداز نمود.

فرماندار پاوه با انتقاد از رویکردهای سلیقه‌ای در اداره امور ورزشی، بر ضرورت ثبات و شفافیت در برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: مدیریت جدید مجموعه ورزشی شهرستان که از بدنه تخصصی این حوزه انتخاب شده است، باید با همراهی و همسویی کامل هیئت‌های ورزشی، بستر را برای خروج از روش‌های سنتی و ورود به فضای حرفه‌ای فراهم کند تا مسیر رسیدن به سکوهای قهرمانی هموارتر شود.

الماسی به چالش‌های اعتباری و محدودیت منابع در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: علی‌رغم اولویت‌های متعدد در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی، حمایت از جامعه ورزش همواره دغدغه اصلی ماست؛ لذا با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مدیریت منابع موجود، از هدررفت نخبگان ورزشی جلوگیری کرده و عدالت را در توزیع امکانات، به‌ویژه در مناطق روستایی، برقرار سازیم.

وی در پایان با قدردانی از فرهنگ والای رسانه‌ای در شهرستان پاوه، فضای نقد منصفانه را بازوی مشورتی مسئولان خواند و خاطرنشان کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود با برجسته‌سازی موفقیت‌های ورزشکاران نوجوان و کودکان، بذر انگیزه را در دل آنان بکارند. همچنین درهای فرمانداری به روی تمامی پیشنهادات و انتقادات سازنده ورزشکاران باز است تا با همدلی، شاهد شکوفایی بیش از پیش استعدادیابی علمی در مدارس و سالن‌های ورزشی باشیم.