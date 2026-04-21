بازدید فرماندار پاوه از کشتارگاه و تأکید بر حفظ الگوی کشتار بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی عصر سه شنبه به همراه روحالله رادپوش معاون برنامهریزی فرمانداری و ناصح کیخسروی مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان، از کشتارگاه عمومی پاوه بازدید کردند. این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت عملکردی، رصد چالشهای موجود و ارزیابی ظرفیتهای توسعهای این مرکز انجام شد.
فرماندار پاوه در جریان این بازدید با حضور در بخشهای مختلف کشتارگاه، از نزدیک در جریان روند فعالیتها قرار گرفت و با کارکنان و فعالان حوزه تولید گفتگو کرد. وی رفع مشکلات موجود، تقویت زیرساختها و تسریع در برنامههای توسعهای را ضروری دانست و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای افزایش بهرهوری این مجموعه شد.
در ادامه این بازدید، دکتر ناصح کیخسروی با تشریح جایگاه ویژه پاوه در تولید گوشت قرمز در استان گفت شهرستان پاوه به دلیل ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری خود، پس از کرمانشاه رتبه دوم تولید گوشت قرمز را در اختیار دارد. او میانگین کشتار روزانه را بین ۴۰ تا ۷۰ رأس دام سبک و ۴ تا ۵ رأس دام سنگین اعلام کرد.
کیخسروی به ساختار اشتغال در این مجموعه نیز اشاره کرد و افزود در مجموع حدود ۲۷ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این کشتارگاه فعالیت دارند که از این تعداد ۱۴ نفر مستقیم و ۱۳ نفر غیرمستقیم مشغول به کارند. به گفته او، این کشتارگاه یکی از نمونههای موفق استان در مدیریت بهداشتی تولید است.
مدیر شبکه دامپزشکی پاوه با تأکید بر نقش فرهنگ عمومی در این شهرستان گفت پاوه جزو نخستین مناطقی است که از دهه ۶۰ الگوی مناسبی برای جلوگیری از کشتار غیرمجاز ایجاد کرده و امروز پدیده کشتار در معابر عمومی در این منطقه به ندرت مشاهده میشود. او این رویکرد را نتیجه فرهنگ بالای مردم و نظارت دقیق دامپزشکی دانست.
کیخسروی در پایان اظهار داشت که اغلب مردم پاوه گوشت مورد نیاز خود را از مسیرهای بهداشتی همین کشتارگاه تأمین میکنند و همین امر موجب شده نظارتها در این شهرستان نسبت به بسیاری از نقاط استان دقیقتر و مؤثرتر باشد؛ در حالی که در برخی شهرستانها بخش قابل توجهی از تولید گوشت خارج از چرخه نظارتی انجام میشود.
