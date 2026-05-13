تأکید سازمان بازرسی بر تامین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، در جریان بازدید نظارتی از وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی جامع با حضور وزیر، معاونین و مدیران استانی به صورت دورسخنی، ضمن تحلیل دستاوردهای جبهه حق در نبرد ترکیبی اخیر، نقشه راه عملیاتی این وزارتخانه را در حوزه‌های تولید، لجستیک و نظارت تبیین کرد.

وی با تسلیت شهادت قائد شهید حضرت امام خامنه‌ای «ره»، فرماندهان و مجاهدان جبهه مقاومت، به تحلیل شکست محاسباتی دشمن پرداخت و اظهار داشت: دشمن با غرور و تکبر، سودای تغییر نظام در ۷۲ ساعت را داشت؛ اما ما به عینه دست خدای متعال را در ناکامی آنها دیدیم. واقعه جنوب اصفهان، تکرار دوباره معجزه طبس بود که ارتش تروریستی آمریکا را در خاک ایران زمین‌گیر کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ایثار جوانانی که دوران دفاع مقدس را ندیده بودند؛ اما شجاعانه پشت لانچرها ایستادند، خطاب به مدیران جهاد کشاورزی افزود: امروز تکلیف ما در قبال مردم، به‌ویژه طبقات کم‌برخورداری که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی پرچم وفاداری را بر زمین نگذاشته‌اند، صدچندان است. وفور کالاها در زمان جنگ نشان از همت شماست؛ اما گله مردم از گرانی‌های افسارگسیخته است که باید با اقدام جهادی درمان شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به محاصره ظالمانه دریایی توسط آمریکا، بر لزوم تغییر استراتژی تأمین کالا تأکید کرد و بیان داشت: وزارت جهاد موظف است با همکاری وزارت راه، مبادی شمالی را برای ترانزیت کالا تقویت کند.

وی همچنین بر ضرورت ترخیص فوری کالاهای اساسی تأکید کرد.

خدائیان با اشاره به حذف «سابقه ثبت سفارش»، آن را پایانی بر انحصار معدودی از واردکنندگان دانست و تصریح کرد: در شرایط جنگی، نباید با مقررات دست‌وپاگیر مانع ورود کالا شد. هرکس توان تأمین کالا با ارز شخصی یا منشأ خارجی را دارد، باید اجازه ورود کالا را داشته باشد و در این میان نقش بانک مرکزی و وزارت جهاد بایستی تسهیل گری باشد.

وی همچنین نسبت به پدیده «خالی‌فروشی» در سامانه بازارگاه هشدار داد و بر لزوم تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان از طریق بانک‌های مربوطه برای حذف واسطه‌های سودجو تأکید کرد.

خدائیان با تأکید بر اینکه جریمه خرده فروشی‌ها تأثیر چندانی در بازار ندارد، گفت: هنر ما نظارت بر فرآیندهاست. در این راستا فرآیند کالا باید از مبدأ ورود تا انبار و شبکه توزیع از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای ردیابی و رصد شود.

وی تاکید کرد: باید واسطه‌ها را حذف و تولیدکننده را مستقیماً به شبکه توزیع وصل کرد تا سود زحمات کشاورز به جیب دلالان نرود.

رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع قاچاق دام در مرزهای غربی اشاره کرد و با یادآوری بازدید میدانی خود در این زمینه، خواستار مراقبت ویژه برای این موضوع شد.

این مسئول عالی قضایی در بخش دیگری از سخنانش مدیران جهاد کشاورزی را به مطالعه دقیق مفاد ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم مکلف کرد.

وی به مفاد مندرج در قانون در راستای جهش تولید اشاره و تاکید کرد که محصولات اساسی (گندم، برنج، گوشت و ...) باید طبق جدول زمان‌بندی، در پایان برنامه رشد ۹۰ درصدی و دانه‌های روغنی رشد ۴۰ درصدی داشته باشند.

شناسنامه‌دار کردن محصولات نیز بخش بعدی تاکیدات رئیس سازمان بازرسی بود.

وی در این زمینه تصریح کرد: ایجاد سیستم رهگیری مزارع برای تضمین سلامت غذایی مردم با همکاری وزارت بهداشت باید به فوریت اجرایی شود.

رئیس سازمان بازرسی تولیدات فناورانه را نیز در راستای نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه تولید محصولات ارگانیک، کشت فراسرزمینی، محصولات هیبریدی و تقویت سویه جوجه آرین از دیگر تکالیف قانونی ابلاغ شده است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت صندوق بیمه کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید با حمایت همه‌جانبه از این صندوق، چتر حمایتی بیمه را برای کشاورزان گسترده‌تر کنیم.

خدائیان با هشدار به سودجویانی که در شرایط جنگی قصد تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی را دارند، به سازمان امور اراضی دستور داد تا با جدیت طرح کاداستر اراضی کشاروزی را اجرا کنند.

وی همچنین بر لزوم ارائه آمارهای واقعی و علمی تأکید کرد و گفت: بدون آمار دقیق، برنامه‌ریزی برای تخصیص ارز و تنظیم بازار با مشکل مواجه خواهد شد لذا پایش بازار و استناد به آمار واقعی، تکلیف قطعی وزارت جهاد کشاورزی است.

خدائیان در پایان از مدیران وزارت جهادکشاورزی خواست با جدیت به وظایف خود در راستای خدمت رسانی به مردم عمل کنند.

گفتنی است در این نشست وزیر و معاونین این وزارتخانه به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات رئیس سازمان بازرسی و بازرسان این سازمان در جنگ تحمیلی اخیر و همچنین رویکرد پیشگیرانه قدردانی کرد.