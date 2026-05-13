حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و فرآوری شهرستان ملایر، بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد و گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در حوزههایی همچون مالیات، انرژی، تسهیلات بانکی و موانع اداری با همکاری دستگاههای اجرایی پیگیری و برای رفع آنها تصمیمگیری میشود؛ اقدامی که در راستای احیای ظرفیتهای تولید، تقویت صادرات و حمایت از سرمایهگذاری در استان همدان دنبال میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی پیچیدهای است و در چنین شرایطی، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ اشتغال، رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی به شمار میرود.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور افزود: بر اساس دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی با هدف شناسایی دقیق مشکلات، تسریع در روند رسیدگی و پیگیری موانع موجود در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی تنها نقش نظارتی ندارد، بیان کرد: این سازمان تلاش میکند در کنار وظایف قانونی خود، به عنوان حامی و تسهیلگر در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با دغدغه کمتر و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
شهبازی ادامه داد: مشکلات مرتبط با مالیات، تأمین آب، برق و گاز، دریافت تسهیلات بانکی، مسائل زیرساختی و برخی موانع اداری و قانونی واحدهای تولیدی، پس از جمعبندی در جلسات تخصصی با مدیران دستگاههای اجرایی استان بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مهم اقتصادی شهرستان ملایر گفت: برخی واحدهای فعال این شهرستان بخش قابل توجهی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر میکنند و در مواردی سهم صادرات به بیش از ۷۰ درصد تولیدات میرسد که نشاندهنده توانمندی بالای صنایع و واحدهای فرآوری ملایر در عرصه صادرات است.
شهبازی همچنین ظرفیتهای ملایر در حوزه صنایع تبدیلی، محصولات کشاورزی، کشمش، صنایع گلخانهای و فناوریهای نوین از جمله پرتودهی محصولات کشاورزی را قابل توجه دانست و بر لزوم حمایت بیشتر از سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای تولید در این شهرستان تأکید کرد.
