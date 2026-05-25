صدور احکام کیفری برای ۷ مدیر متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه نظارتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مناسبت هفته جمعیت با حضور رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس و تعدادی از نمایندگان در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیر خود به‌روشنی بر ارتباط مستقیم قدرت ملی و مسئله جمعیت تأکید کردند و این موضوع نشان می‌دهد که جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری، یک مسئله صرفاً اجتماعی نیست بلکه با اقتدار و آینده کشور گره خورده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین بر مردمی بودن پویش جمعیت و ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه تأکید داشتند و این مسئله بیانگر آن است که تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت صرفاً با اقدامات حاکمیتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند همراهی عمومی و اصلاح نگرش‌های فرهنگی در جامعه است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از نخستین دستگاه‌هایی بوده که به‌صورت جدی نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت را با دستور ریاست این سازمان و منویات ریاست محترم قوه قضاییه پیگیری نمود، تصریح کرد: این سازمان علاوه بر تشکیل قرارگاه نظارتی، جلسات مستمر تخصصی و نظارتی را در دستور کار قرار داده و در موارد متعدد نیز نسبت به تشکیل پرونده‌های تخلف اداری و کیفری برای مدیرانی که در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی کرده‌اند، اقدام نموده است.

رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی موانع اجرای قانون گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود یا ناکافی بودن اعتبارات لازم برای اجرای کامل تکالیف دستگاه‌هاست.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت شهیدرئیسی، روند واگذاری زمین رشد قابل توجهی داشته و تعداد واگذاری‌ها نسبت به گذشته حدود ۳۳ برابر افزایش یافته است، هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

رحمانیان همچنین با اشاره به وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بانک‌ها بیش از ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند، اما همچنان صف متقاضیان وجود دارد و باید روند پرداخت‌ها تسریع شود.

وی درباره اجرای تعهدات خودروسازان در قبال مشمولان قانون جوانی جمعیت نیز گفت: با ورود سازمان بازرسی، بخش عمده‌ای از تعهدات خودروسازان در این حوزه اجرایی شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی یکی دیگر از چالش‌های موجود را ضعف در فرهنگ‌سازی و عدم اقناع افکار عمومی دانست و گفت: اگرچه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این حوزه اقدامات مؤثری داشته؛ اما سایر دستگاه‌های فرهنگی هم باید حضور فعال‌تر و هماهنگ‌تری در این عرصه داشته باشند.

رحمانیان همچنین به برخی مشکلات اقتصادی اثرگذار بر موضوع جمعیت اشاره کرد و افزود: افزایش تعدیل نیرو در بخش خصوصی، مشکلات معیشتی، تورم و محدودیت‌های منابع اعتباری دولت، به‌طور مستقیم بر ازدواج و فرزندآوری تأثیرگذار است و لازم است برای این مسائل تدابیر جدی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: امروز تقریباً تمامی معاونت‌ها و بازرسی‌های استانی سازمان درگیر اجرای برنامه‌های نظارتی این حوزه هستند و این موضوع با تأکیدات مستمر ریاست سازمان بازرسی به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.

قائم مقام سازمان بازرسی همچنین اظهار داشت: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه الگو بدوا کل تکالیف عمومی و اختصاصی مرتبط با سازمان را اجرا نموده است.

در ادامه نشست، احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه خودرو و مسکن گفت: خودروسازان در مجموع عملکرد قابل قبولی در اجرای سهمیه‌های مربوط به مشمولان قانون جوانی جمعیت داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مسکن اظهار کرد: اگرچه روند اجرای طرح‌های مرتبط با واگذاری مسکن و زمین نسبت به ابتدای اجرای قانون بهبود یافته، اما همچنان مشکلاتی از جمله کمبود زمین در شهرهای بزرگ، افزایش هزینه ساخت، ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین آورده مالی و همکاری نکردن برخی بانک‌ها وجود دارد.

همچنین ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات نظارتی این معاونت در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون بخش قابل توجهی از ظرفیت معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به رصد و پیگیری اجرای تکالیف دستگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و بیمه‌ها در حوزه جوانی جمعیت اختصاص یافته است.

وی افزود: سازمان بازرسی با استفاده از ضمانت‌های اجرایی قانونی، بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ملزم کرده و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها و بانک‌ها، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

در ادامه، سعید بابازاده، سرپرست معاونت حقوقی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به پیگیری پرونده مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: سازمان بازرسی پرونده تعدادی از مدیران متخلف را به مراجع قضایی و انضباطی ارسال کرده که در نتیجه آن، برای ۷ نفر از مدیران احکام قطعی کیفری صادر شده است.

وی افزود: صرف تشکیل پرونده قضایی و مواجه شدن مدیران با فرآیند رسیدگی، در بسیاری موارد موجب رفع نواقص، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای تکالیف قانونی در دستگاه‌ها شده است.

بابازاده با تأکید بر اینکه برخی مدیران حتی از تکالیف قانونی خود در حوزه جوانی جمعیت اطلاع کافی ندارند، تصریح کرد: لازم است دولت و دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به آگاه‌سازی مدیران و اجرای دقیق تکالیف قانونی اقدام کنند و با موضوع جوانی جمعیت برخورد تشریفاتی و سهل‌انگارانه نداشته باشند.

همچنین امیرحسین بانکی‌پور رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت، خواستار تشدید نظارت‌ها به‌ویژه در حوزه خودرو و مسکن شد.

بانکی‌پور پیشنهاد کرد خودروسازان سهمیه سالانه مادران را به‌صورت مرحله‌ای و زمان‌بندی‌شده اعلام کنند تا متقاضیان فرصت کافی برای تأمین آورده مالی داشته باشند و از ایجاد دلالی، نارضایتی و اتلاف سهمیه‌ها جلوگیری شود.

رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت اجرای دقیق تعهدات دولت در حوزه واگذاری زمین و ایجاد امکاناتی نظیر اتاق مادر و کودک در دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای مؤثر مشوق‌های حوزه خودرو و مسکن می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی خانواده‌ها و حمایت عملی از جوانی جمعیت داشته باشد.

در ادامه، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت راهبردی جمعیت، خواستار تقویت حمایت از فعالان مردمی حوزه جمعیت و افزایش نظارت بر اجرای قانون شد.

در ادامه مراسم سیدمحمدسعید نوربخش بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت تاکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور همچون سال‌های گذشته بر عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اجرای این قانون نظارت دارد.

همچنین احمد حاکمی فر مدیرکل امور پشتیبانی، فنی مهندسی و پدافند غیرعامل سازمان بازرسی کل کشور عملکرد این سازمان در خصوص اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد.