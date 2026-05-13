۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

برگزیدگان بیست و سومین جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدند

نشست معرفی برگزیدگان بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعلام نتایج نهایی بیست و سومین دوره کتاب سال دفاع مقدس با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران این حوزه روز چهارشنبه ۲۳اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سالن قصر شیرین باغ موزه دفاع مقدس برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.

گروه داوری تاریخ شفاهی

سرداور: غلامرضا عزیزی

داوان: مجتبی سلطان احمدی، حجت‌الاسلام سعید فخرزاده، جعفر گلشن روغنی، امیرمحمد عباس‌نژاد

برگزیده: تاریخ شفاهی دفاع مقدس - روایت عبدالمحمد رئوفی‌نژاد) فرمانده رئوف

گروه داوری پژوهش‌های سیاسی_ نظامی

سرداور: علی شجاعی صائین

داوران: یدالله ایزدی، مجید مختاری، حمیدرضا سهیلی،حسین علایی

روزشمار جنگ ایران و عراق(جلد۴۱) آن سوی اروند. احمد نصرتی مرکز اسناد و تحقیقات سپاه

گروه داوری زندگی نامه داستانی

سرداور: محسن شاهرضایی

داوران: یوسف قوجق، راضیه ابراهیمی، حبیب یوسف‌زاده،جواد کلاته عربی

تقدیری مشترک زندگی‌نامه داستانی
شقایقی درباد لیلا صادق محمدی ۲۷بعثت
خاکی آسمانی نصرت الله محمودزاده پیام آزادگان

گروه داوری خاطره:

سرداور: نصرت‌الله محمودزاده

داوران: مهدی کاموس، محمد قاسمی‌پور، فریده داوودی مقدم، زهرا قاسمی

برگزیده: بلندای آسمان وطن میرعمادالدین فیاضی سوره مهر

گروه داوری پژوهش‌های فرهنگی_ اجتماعی

سرداور: علی شجاعی صائین

داوران: مهدی کاموس، مهدی وحیدی

تقدیری: زهره حریف ماه شد. سمیه سادات شفیعی از نو

گروه داوری تاریخ توصیفی_ تحلیلی

سرداور: غلامرضا عزیزی

داوران: حجت الاسلام سعید فخرزاده، مجتبی سلطانی احمدی، جعفر گلشن روغنی، امیرمحمدعباس نژاد

برگزیده جنگ در فراسوی مرز رضا صادقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

گروه شعر و نثر ادبی:

سردارو: محموداکرامی‌فر

داوران: مصطفی محدثی خراسانی، فرزانه قلعه‌قوند، عبدالرحیم سعیدی‌راد و حجت‌الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد

برگزیده در رکاب صبح فاطمه عارف نژاد موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب

گروه داوری پژوهش ادبی:

سرداور: محمدرضا سنگری

داوران: سیدرضا شاکری، رضا گلشن مهرجویی

تقدیری مشترک:
جمال و جلال رمان احمدشاکری سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عموعلاءالدین سیدجمال الدین زهرایی پیام آزادگان

گروه داوری ادبیات نمایشی:

سرداور: محمود فرهنگ

داوران: محمود سالاری، رضا صفری

تقدیری: محمدجواد مهدی کاموس سروش

گروه داوری ترجمه :

سرداور: مسعود امیرخانی

داوران: اروق صفی‌زاده، عقیل خورشا، سیداسماعیل اریب، رقیه رستم پور ملکی

تقدیری بخش ترجمه فارسی به انگلیسی: pace in Baneh نویسنده: فریبا انیسی مترجم: سروش سادات نشر: پایار

تقدیری بخش ترجمه انگلیسی به فارسی: تاریخ ناتمام جنگ ایران و عراق نویسنده : آنی تریسی ساموئل مترجم: محمدملکی ناشر تاریخ ایران

تقدیری بخش عربی: رماد العصافیر نویسنده حامد عسکری مترجم : بتول سالم ناشر: معارف

گروه داوری رمان و داستان:

سرداور: قاسمعلی فراست

داوران: ساسان ناطق، کامران پارسی‌نژاد

تقدیری بخش داستان بلند: خون دریا لیلا مهدوی کتابستان معرفت

تقدیری مشترک بخش داستان کوتاه:

یک گاری انار ترک خورده خدیجه خانی سوره مهر

یادم نمیاد مرده باشم اکبر صحرایی کتابستان معرفت

گروه داوری مستندنگاری:

سرداور: داوود قاسم پور

داوران: زهرا شیرکوند، عباس جعفرزاده، محمدحسین شاهنگی، مسعود آتشگران

برگزیده: مرد ابدی معصومه سپهری شهید کاظمی 

تقدیری: قاسم مرتضی سرهنگی خط مقدم

گروه داوری کلیات:

سرداور: علی شجاعی صائین، مهدی کاموس، مهدی وحیدی

تقدیری: مدیریت بهداشت و درمان در دفاع مقدس_ سه جلد نویسندگان: پرویز وزیریان، زینب یزدانی نشر مشکات نور

گروه داوری ادبیات مقاومت:

سرداور: سید مجتبی ابطحی

داوران: محسن کریمی راهجردی، کوثر دانش، مهدی ناصری

تقدیری: پرتگاه پشت پاشنه مجید اسطیری خط مقدم

برگزیده: الشوک والقرنفل یحیی سنوار

گروه داوری کودک و نوجوان:

سرداور مریم جلالی

داوران: حامد محقق، هادی خورشاهیان،کبرا بابایی، رحمت الله شکری، حمیدرضا بشارتی‌نیا

شعر کودک و نوجوان:

تقدیری: تو باز می‌خندی نوشته طیبه شادمانی کانون و پرورش فکری

برگزیده: خانه ایستاده است منیره هاشمی کانون و پرورش فکری

داستان کودک و نوجوان:

برگزیده: رد شدن از خیابان فیل‌ها نوشته مرضیه فعله‌گری انتشارات خط مقدم

تقدیری: نامه‌ای برای جنگ روی کاغذ صورتی نوشته ژیلا پورکیانی انتشارات به نشر

گروه داوری ویرایش:

سرداور: مهدی صالحی دره بیدی

داوران: راضیه حقیقت، سعیده سادات حسینی

تقدیری: مرد ابدی معصومه سپهری شهید کاظمی 

گروه ناشران:

ناشر نمونه بخش دولتی: ۲۷بعثت

ناشر بخش خصوصی: پیام آزادگان

بخش نوقلم برتر: فاطمه ملکی

بخش فعال رسانه‌ای برتر: میثم رشیدی مهرآبادی

بخش خبرنگار برتر: شهیده فرشته باقری افشردی

بخش منتقد برتر: علی الله سلیمی

گروه داوری کتاب صوتی:

سرداور : مریم چهرقانی

داوران: مصطفی آهنگران، محمدحسین کریمی پور

برگزیده:
مادر آلاله‌ها نوشته سعید عرب ابوزید آبادی

زهرا اسكندری

