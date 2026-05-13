برگزیدگان بیست و سومین جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعلام نتایج نهایی بیست و سومین دوره کتاب سال دفاع مقدس با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران این حوزه روز چهارشنبه ۲۳اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سالن قصر شیرین باغ موزه دفاع مقدس برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.
گروه داوری تاریخ شفاهی
سرداور: غلامرضا عزیزی
داوان: مجتبی سلطان احمدی، حجتالاسلام سعید فخرزاده، جعفر گلشن روغنی، امیرمحمد عباسنژاد
برگزیده: تاریخ شفاهی دفاع مقدس - روایت عبدالمحمد رئوفینژاد) فرمانده رئوف
گروه داوری پژوهشهای سیاسی_ نظامی
سرداور: علی شجاعی صائین
داوران: یدالله ایزدی، مجید مختاری، حمیدرضا سهیلی،حسین علایی
روزشمار جنگ ایران و عراق(جلد۴۱) آن سوی اروند. احمد نصرتی مرکز اسناد و تحقیقات سپاه
گروه داوری زندگی نامه داستانی
سرداور: محسن شاهرضایی
داوران: یوسف قوجق، راضیه ابراهیمی، حبیب یوسفزاده،جواد کلاته عربی
تقدیری مشترک زندگینامه داستانی
شقایقی درباد لیلا صادق محمدی ۲۷بعثت
خاکی آسمانی نصرت الله محمودزاده پیام آزادگان
گروه داوری خاطره:
سرداور: نصرتالله محمودزاده
داوران: مهدی کاموس، محمد قاسمیپور، فریده داوودی مقدم، زهرا قاسمی
برگزیده: بلندای آسمان وطن میرعمادالدین فیاضی سوره مهر
گروه داوری پژوهشهای فرهنگی_ اجتماعی
سرداور: علی شجاعی صائین
داوران: مهدی کاموس، مهدی وحیدی
تقدیری: زهره حریف ماه شد. سمیه سادات شفیعی از نو
گروه داوری تاریخ توصیفی_ تحلیلی
سرداور: غلامرضا عزیزی
داوران: حجت الاسلام سعید فخرزاده، مجتبی سلطانی احمدی، جعفر گلشن روغنی، امیرمحمدعباس نژاد
برگزیده جنگ در فراسوی مرز رضا صادقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
گروه شعر و نثر ادبی:
سردارو: محموداکرامیفر
داوران: مصطفی محدثی خراسانی، فرزانه قلعهقوند، عبدالرحیم سعیدیراد و حجتالاسلام محمدحسین انصارینژاد
برگزیده در رکاب صبح فاطمه عارف نژاد موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
گروه داوری پژوهش ادبی:
سرداور: محمدرضا سنگری
داوران: سیدرضا شاکری، رضا گلشن مهرجویی
تقدیری مشترک:
جمال و جلال رمان احمدشاکری سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عموعلاءالدین سیدجمال الدین زهرایی پیام آزادگان
گروه داوری ادبیات نمایشی:
سرداور: محمود فرهنگ
داوران: محمود سالاری، رضا صفری
تقدیری: محمدجواد مهدی کاموس سروش
گروه داوری ترجمه :
سرداور: مسعود امیرخانی
داوران: اروق صفیزاده، عقیل خورشا، سیداسماعیل اریب، رقیه رستم پور ملکی
تقدیری بخش ترجمه فارسی به انگلیسی: pace in Baneh نویسنده: فریبا انیسی مترجم: سروش سادات نشر: پایار
تقدیری بخش ترجمه انگلیسی به فارسی: تاریخ ناتمام جنگ ایران و عراق نویسنده : آنی تریسی ساموئل مترجم: محمدملکی ناشر تاریخ ایران
تقدیری بخش عربی: رماد العصافیر نویسنده حامد عسکری مترجم : بتول سالم ناشر: معارف
گروه داوری رمان و داستان:
سرداور: قاسمعلی فراست
داوران: ساسان ناطق، کامران پارسینژاد
تقدیری بخش داستان بلند: خون دریا لیلا مهدوی کتابستان معرفت
تقدیری مشترک بخش داستان کوتاه:
یک گاری انار ترک خورده خدیجه خانی سوره مهر
یادم نمیاد مرده باشم اکبر صحرایی کتابستان معرفت
گروه داوری مستندنگاری:
سرداور: داوود قاسم پور
داوران: زهرا شیرکوند، عباس جعفرزاده، محمدحسین شاهنگی، مسعود آتشگران
برگزیده: مرد ابدی معصومه سپهری شهید کاظمی
تقدیری: قاسم مرتضی سرهنگی خط مقدم
گروه داوری کلیات:
سرداور: علی شجاعی صائین، مهدی کاموس، مهدی وحیدی
تقدیری: مدیریت بهداشت و درمان در دفاع مقدس_ سه جلد نویسندگان: پرویز وزیریان، زینب یزدانی نشر مشکات نور
گروه داوری ادبیات مقاومت:
سرداور: سید مجتبی ابطحی
داوران: محسن کریمی راهجردی، کوثر دانش، مهدی ناصری
تقدیری: پرتگاه پشت پاشنه مجید اسطیری خط مقدم
برگزیده: الشوک والقرنفل یحیی سنوار
گروه داوری کودک و نوجوان:
سرداور مریم جلالی
داوران: حامد محقق، هادی خورشاهیان،کبرا بابایی، رحمت الله شکری، حمیدرضا بشارتینیا
شعر کودک و نوجوان:
تقدیری: تو باز میخندی نوشته طیبه شادمانی کانون و پرورش فکری
برگزیده: خانه ایستاده است منیره هاشمی کانون و پرورش فکری
داستان کودک و نوجوان:
برگزیده: رد شدن از خیابان فیلها نوشته مرضیه فعلهگری انتشارات خط مقدم
تقدیری: نامهای برای جنگ روی کاغذ صورتی نوشته ژیلا پورکیانی انتشارات به نشر
گروه داوری ویرایش:
سرداور: مهدی صالحی دره بیدی
داوران: راضیه حقیقت، سعیده سادات حسینی
تقدیری: مرد ابدی معصومه سپهری شهید کاظمی
گروه ناشران:
ناشر نمونه بخش دولتی: ۲۷بعثت
ناشر بخش خصوصی: پیام آزادگان
بخش نوقلم برتر: فاطمه ملکی
بخش فعال رسانهای برتر: میثم رشیدی مهرآبادی
بخش خبرنگار برتر: شهیده فرشته باقری افشردی
بخش منتقد برتر: علی الله سلیمی
گروه داوری کتاب صوتی:
سرداور : مریم چهرقانی
داوران: مصطفی آهنگران، محمدحسین کریمی پور
برگزیده:
مادر آلالهها نوشته سعید عرب ابوزید آبادی
