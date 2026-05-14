به گزارش خبرگزاری مهر، اثری متفاوت درباره زندگی و شخصیت شهید یحیی سنوار که تلاش میکند فراتر از روایتهای مرسوم، تصویری چندوجهی از یکی از چهرههای بحثبرانگیز و تأثیرگذار مقاومت فلسطین ارائه دهد.
کتاب «یحیی قهرمان ملت، دشمن دولت» نوشته راسل برنا و با ترجمه شهریار شفیعی، در انتشارات شهید کاظمی منتشر میشود. کتابی که در کنار یک زندگینامه سیاسی، روایتی تحلیلی و داستانگونه از زندگی شهید یحیی سنوار به شمار میرود.
نویسنده در این اثر کوشیده است با نگاهی فراتر از قضاوتهای رایج، شخصیت سنوار را در بستر تحولات سیاسی و تاریخی فلسطین بررسی کند؛ شخصیتی که برای عدهای نماد مقاومت و برای برخی دیگر چهرهای جنجالی و خطرناک است.
