۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

«یحیی» به‌زودی از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر می‌شود

کتاب «یحیی» نوشته راسل برنا با ترجمه شهریار شفیعی، به‌زودی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اثری متفاوت درباره زندگی و شخصیت شهید یحیی سنوار که تلاش می‌کند فراتر از روایت‌های مرسوم، تصویری چندوجهی از یکی از چهره‌های بحث‌برانگیز و تأثیرگذار مقاومت فلسطین ارائه دهد.

کتاب «یحیی قهرمان ملت، دشمن دولت» نوشته راسل برنا و با ترجمه شهریار شفیعی، در انتشارات شهید کاظمی منتشر می‌شود. کتابی که در کنار یک زندگینامه سیاسی، روایتی تحلیلی و داستان‌گونه از زندگی شهید یحیی سنوار به شمار می‌رود.

نویسنده در این اثر کوشیده است با نگاهی فراتر از قضاوت‌های رایج، شخصیت سنوار را در بستر تحولات سیاسی و تاریخی فلسطین بررسی کند؛ شخصیتی که برای عده‌ای نماد مقاومت و برای برخی دیگر چهره‌ای جنجالی و خطرناک است.

علاقمندان جهت کسب اطلاع از چاپ و تهیه این اثر می‌توانند به سایت من و کتاب به آدرس manvaketab.com مراجعه نمایند.

زهرا اسكندری

