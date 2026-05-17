«انسان ۲۵۰ ساله»، کتاب مورد علاقه شهید موسوی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از مجموعه برنامه‌های «اردیبهشت مقاومت» عصر روز گذشته با حضور علاقه‌مندان و در فضایی صمیمی در فروشگاه شهید کاظمی واقع در مجتمع ناشران قم و با حضور خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد. نشستی که در آن فرزند این شهید با روایت‌هایی از زندگی پدر، از ساده‌زیستی، ارتباط نزدیک او با رهبر شهید انقلاب و علاقه جدی‌اش به مطالعه سخن گفت.

در این نشست، فرزند سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پدر خود گفت: با وجود مسئولیت‌ها و جایگاه‌های مهمی که داشت، زندگی بسیار ساده و بی‌تکلفی را انتخاب کرده بود و همین سادگی در رفتار و ارتباط با مردم کاملاً مشهود بود.

او با بیان اینکه شهید موسوی ارتباطی نزدیک و صمیمانه با رهبر شهید انقلاب داشت، افزود: پدرم همواره تلاش می‌کرد در زندگی شخصی و مسئولیت‌هایش بر اساس توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری حرکت کند و این موضوع برای او یک اصل جدی بود.

فرزند شهید موسوی همچنین به علاقه جدی پدرش به مطالعه اشاره کرد و گفت: مطالعه بخشی جدانشدنی از برنامه روزانه او بود و همیشه اطرافیان را نیز به کتاب‌خوانی تشویق می‌کرد. یکی از کتاب‌هایی که بارها توصیه می‌کرد مطالعه شود، کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» بود؛ کتابی که به اعتقاد او می‌توانست نگاه عمیق‌تری نسبت به تاریخ اسلام و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام به مخاطب بدهد.

در بخش دیگری از این دیدار، حاضران نیز با طرح پرسش‌هایی درباره ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های شهید موسوی، گفت‌وگویی صمیمی با خانواده این شهید داشتند و فضای جلسه با بیان خاطراتی کوتاه از زندگی او همراه شد.

گفتنی است دومین نشست از مجموعه «اردیبهشت مقاومت» عصر امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۷ در مجتمع ناشران برگزار خواهد شد و در آن خانواده شهید سرلشکر تنگسیری مهمان این برنامه خواهند بود.