به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز پنجشنبه در ادامه سلسله جلسات شناسایی دهک‌های پایین جامعه که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند، با تأکید بر ضرورت نیازسنجی دقیق افراد کم‌توان، اظهار کرد: تمرکز اصلی در حمایت از اقشار کم‌درآمد باید بر توانمندسازی و ایجاد جریان درآمدی پایدار برای این افراد باشد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد پایگاه‌های داده دقیق و منسجم برای شناسایی و حمایت مؤثر از جامعه هدف افزود: ساماندهی اطلاعات، دقت در رصد و پایش و همچنین غربالگری صحیح افراد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ارائه حمایت‌های هدفمند و اثربخش است.

محمدزاده همچنین بر برنامه‌ریزی برای مداخله مؤثر و طراحی سازوکارهای مناسب جهت تخصیص هدفمند تسهیلات به‌ویژه در حوزه اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه اشتغال و به‌کارگیری تعداد بیشتری از افراد در جامعه فراهم شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش‌ها و نوع حمایت‌های ارائه‌شده باید منجر به افزایش کارایی و عملکرد افراد شود، تصریح کرد: حمایت‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که به نتایج مشخص و قابل ارزیابی در بهبود وضعیت معیشتی افراد منجر شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در استان برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای خانواده‌های کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و حمایت از بازارچه‌های دائمی برای عرضه صنایع تولیدی این خانواده‌ها می‌تواند نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار برای آنها ایفا کند.

محمدزاده در ادامه موفقیت عملکرد این کمیته را مستلزم هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: استمرار همکاری‌های تخصصی میان مجموعه‌های مرتبط می‌تواند روند حمایت از اقشار کم‌برخوردار را تسریع کند.

در ابتدای این نشست نیز گزارشی از آمار و وضعیت افراد شناسایی‌شده توسط دستگاه‌های مرتبط ارائه شد و میزان حمایت‌های انجام‌شده در حوزه‌های معیشتی و تسهیلات اشتغال‌زایی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه اعضای جلسه نیز با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، راهکارهای تقویت خدمات‌رسانی مؤثر و مطلوب به جامعه هدف را بررسی کردند و پس از تبادل نظر، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.