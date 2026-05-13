به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جابری، همزمان با تشدید درماندگی و یاس ترامپ در تنگه هرمز و جنگ علیه کشورمان، شعری سروده است. در این شعر، می‌خوانیم:

او را چه بنامیم که در کاخ سفید است

یادآور شلیک به مینابِ شهید است

این جنگ طلب، تشنۀ یک جایزۀ صلح

تاریخ بداند که از او صلح بعید است

بیچارۀ درمانده در این تنگه‌ی هرمز

دنبال خروج است ولی لَنگِ کلید است

آتش‌بس و این ماله‌کشی‌ها به چه معناست؟

درخواستِ او، لُب کلامش «نزنید!» است

او مجرمِ جنسی‌ست و این جنگ، بهانه

پروندۀ او آتوی صهیونِ یزید است

یک رودۀ سَرراست ندارد شکمش، چون

خون خورده و زن کشته و کودک، ترکیده‌ست!

هم گاردین گفت که او اهل دروغ است

هم کنگره‌اش گفت که ناپاک و پلید است

خودشیفته و لاف‌زن و وحشی و قاتل

او مخزنِ اشرار و پُر از شر جدید است

با مردکِ فحاش، فقط «فحش» جواب است

چون بوی ادب را نشنیده‌ست و ندیده‌ست

هم وحشی و هم پاچه بگیر است؛ به حدی

آن «آکسیوس» گفت که او هارِ شدید است

زرد است و حنایش به سَری رنگ ندارد؛

حنای سگ زرد که در کاخ سفید است

شیطانِ بزرگی است که کوچک شده هربار

افتادنِ او وعدۀ قرآن مجید است

شیطان! تو بیا سجده بزن بر گِل ایران

ایران؛ که ابرقدرت این نظم جدید است...