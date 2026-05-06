به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در گزارشی نوشت: در حالی‌که کاخ سفید نسبت به نزدیک بودن توافق برای پایان جنگ خوش‌بین است، اسرائیل در تلاش است مواضع متغیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در قبال ایران درک کند.

این رسانه صهیونیستی، هدف حملات محدود ایران به واشنگتن و متحدانش را فشار و همزمان مذاکره برای خرید زمان ارزیابی کرد و افزود: تصمیم ترامپ برای تعلیق عملیات در تنگه هرمز باعث سردرگمی اسرائیل شده است.

یدیعوت آحارانوت مدعی شد که نقش رژیم صهیونیستی در فرایند جنگ و مذاکره با ایران کمرنگ شده و تصمیم‌گیری عملاً در اختیار واشنگتن است.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.