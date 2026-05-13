به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین شاکرمی در سخنانی از پیشرفت قابل‌توجه طرح‌های توسعه شهری در سطح استان لرستان خبر داد.

وی با اشاره به نقش این اداره کل به‌عنوان متولی تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری در استان، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در راستای ساماندهی و هدایت توسعه شهری، تهیه، بررسی و تصویب چندین طرح توسعه شهری را در دستور کار دارد که عمدتاً شامل طرح‌های جامع و طرح‌های جامع - تفصیلی شهرهای مختلف استان است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لرستان، افزود: در همین راستا، طرح تفصیلی شهر الیگودرز طی یکی دو ماه اخیر پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌صلاح، به شهرداری این شهر ابلاغ شده و مبنای اقدامات اجرایی و صدور پروانه‌های ساختمانی قرار گرفته است.

شاکرمی، ادامه داد: از دیگر طرح‌های مهم در دست اقدام، طرح تفصیلی شهر پلدختر است که در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسیده و در آستانه ابلاغ به شهرداری این شهر قرار دارد.

وی همچنین به طرح جامع شهر معمولان اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر طی مراحل قانونی در سطح استان، در وزارت راه و شهرسازی نیز موردتأیید قرار گرفته و به‌زودی به شهرداری معمولان ابلاغ خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه چندین طرح دیگر نیز در مراحل نهایی بررسی قرار دارند، تصریح کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای بیرانشهر، چالانچولان، ویسیان و برخی دیگر از شهرهای استان در مراحل پایانی قرار دارند و پس از تصویب در مراجع قانونی، به شهرداری‌های مربوطه ابلاغ خواهند شد.

شاکرمی از طرح تفصیلی شهر دورود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اقدام نام برد و تصریح کرد: مراحل نهایی بررسی و تصویب این طرح در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی به شهرداری دورود ابلاغ شود.

وی تأکید کرد: با تصویب و ابلاغ این طرح‌ها، گام مهم و مؤثری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ساماندهی ساخت‌وسازها و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و خدمات‌رسانی بهتر در استان لرستان برداشته خواهد شد.