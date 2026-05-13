۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

طرح تفصیلی شهرهای پلدختر و دورود در آستانه ابلاغ به شهرداری‌ها

خرم‌آباد - معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: طرح تفصیلی شهرهای پلدختر و دورود در آستانه ابلاغ به شهرداری‌ها برای اجرا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین شاکرمی در سخنانی از پیشرفت قابل‌توجه طرح‌های توسعه شهری در سطح استان لرستان خبر داد.

وی با اشاره به نقش این اداره کل به‌عنوان متولی تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری در استان، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در راستای ساماندهی و هدایت توسعه شهری، تهیه، بررسی و تصویب چندین طرح توسعه شهری را در دستور کار دارد که عمدتاً شامل طرح‌های جامع و طرح‌های جامع - تفصیلی شهرهای مختلف استان است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لرستان، افزود: در همین راستا، طرح تفصیلی شهر الیگودرز طی یکی دو ماه اخیر پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌صلاح، به شهرداری این شهر ابلاغ شده و مبنای اقدامات اجرایی و صدور پروانه‌های ساختمانی قرار گرفته است.

شاکرمی، ادامه داد: از دیگر طرح‌های مهم در دست اقدام، طرح تفصیلی شهر پلدختر است که در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسیده و در آستانه ابلاغ به شهرداری این شهر قرار دارد.

وی همچنین به طرح جامع شهر معمولان اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر طی مراحل قانونی در سطح استان، در وزارت راه و شهرسازی نیز موردتأیید قرار گرفته و به‌زودی به شهرداری معمولان ابلاغ خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه چندین طرح دیگر نیز در مراحل نهایی بررسی قرار دارند، تصریح کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای بیرانشهر، چالانچولان، ویسیان و برخی دیگر از شهرهای استان در مراحل پایانی قرار دارند و پس از تصویب در مراجع قانونی، به شهرداری‌های مربوطه ابلاغ خواهند شد.

شاکرمی از طرح تفصیلی شهر دورود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اقدام نام برد و تصریح کرد: مراحل نهایی بررسی و تصویب این طرح در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی به شهرداری دورود ابلاغ شود.

وی تأکید کرد: با تصویب و ابلاغ این طرح‌ها، گام مهم و مؤثری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ساماندهی ساخت‌وسازها و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و خدمات‌رسانی بهتر در استان لرستان برداشته خواهد شد.

