به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از پایگاه امداد جاده‌ای دهستان طسوج با تبریک هفته هلال‌احمر اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های مجموعه هلال‌احمر شهرستان دشتی که در حوادث مختلف و شرایط بحرانی به‌خوبی ایفای نقش می‌کنند، قدردانی می کنم.



وی نقش این مجموعه را در مواقع بحران برجسته و تعیین‌کننده دانست و افزود: نیروهای هلال‌احمر بدون هیچ‌گونه چشمداشت، به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند که این روحیه ایثارگرانه شایسته تقدیر و تشکر است.



فرماندار دشتی بر ضرورت تقویت این مجموعه تأکید کرد و گفت: از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت و تقویت هلال‌احمر شهرستان استفاده خواهد شد تا این نهاد اثرگذار بتواند با آمادگی و انگیزه بیشتر در خدمت مردم باشد.