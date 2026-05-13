  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

۶۰۰ بازرسی از سطح بازار پلدختر انجام گرفت

۶۰۰ بازرسی از سطح بازار پلدختر انجام گرفت

پلدختر - رئیس دادگستری پلدختر از انجام ۶۰۰ بازرسی از سطح بازار این شهرستان طی ۱۰ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد احمدی پارسا در تجمع مردمی تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وظیفه مسئولان در امیدبخشی به مردم، اظهار داشت: ما مسئولین قدردان مردم هستیم و امیدواریم بتوانیم در راستای اجرای عدالت خدمات بهتری ارائه دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز پرداخت و بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و قوانین داخلی ایران، حق حاکمیت ایران بر آب‌های سرزمینی خلیج‌فارس و تنگه هرمز را موردتأکید قرارداد.

رئیس دادگستری پلدختر، تصریح کرد: عرض این تنگه بین ایران و عمان تقسیم می‌شود و ما حق کنترل و نظارت بر عبورومرور در این منطقه را داریم. عبور کشتی‌های متخاصم و حامیان آنها به تشخیص ما مضر تشخیص‌داده‌شده و بر اساس حق قانونی خود مانع از تردد آنها می‌شویم.

احمدی پارسا با تأکید بر اینکه با هیچ یک از وطن‌فروشان مماشات نخواهد شد، افزود: برخورد با معاندین در اولویت قرار دارد.

وی با ابراز تأسف از وضعیت موجود بازار، دلالان را همراهان دشمن خواند و خواستار برخورد با آنها به‌مانند معاندین نظام شد.

رئیس دادگستری پلدختر در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه و تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، از انجام ۶۰۰ بازرسی در ۱۰ روز گذشته خبر داد و گفت: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلسات متعددی با اصناف، بازرسی و تعزیرات حکومتی داشته و دستورات لازم صادر شده است. در نتیجه این اقدامات، دو باب نانوایی و یک مرغ‌فروشی پلمب و افراد زیادی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

احمدی پارسا با صدور هشداری جدی به مسئولان ناظر بازار، عنوان کرد: این آخرین هشدار است و از بازاریان نیز انتظار داریم در این روزهای جنگ، هوای مردم را داشته باشند.

کد مطلب 6828696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه