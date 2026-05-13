۶۰۰ بازرسی از سطح بازار پلدختر انجام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد احمدی پارسا در تجمع مردمی تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وظیفه مسئولان در امیدبخشی به مردم، اظهار داشت: ما مسئولین قدردان مردم هستیم و امیدواریم بتوانیم در راستای اجرای عدالت خدمات بهتری ارائه دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز پرداخت و بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و قوانین داخلی ایران، حق حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینی خلیجفارس و تنگه هرمز را موردتأکید قرارداد.
رئیس دادگستری پلدختر، تصریح کرد: عرض این تنگه بین ایران و عمان تقسیم میشود و ما حق کنترل و نظارت بر عبورومرور در این منطقه را داریم. عبور کشتیهای متخاصم و حامیان آنها به تشخیص ما مضر تشخیصدادهشده و بر اساس حق قانونی خود مانع از تردد آنها میشویم.
احمدی پارسا با تأکید بر اینکه با هیچ یک از وطنفروشان مماشات نخواهد شد، افزود: برخورد با معاندین در اولویت قرار دارد.
وی با ابراز تأسف از وضعیت موجود بازار، دلالان را همراهان دشمن خواند و خواستار برخورد با آنها بهمانند معاندین نظام شد.
رئیس دادگستری پلدختر در تشریح اقدامات صورتگرفته در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه و تأکیدات رئیسکل دادگستری استان لرستان، از انجام ۶۰۰ بازرسی در ۱۰ روز گذشته خبر داد و گفت: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلسات متعددی با اصناف، بازرسی و تعزیرات حکومتی داشته و دستورات لازم صادر شده است. در نتیجه این اقدامات، دو باب نانوایی و یک مرغفروشی پلمب و افراد زیادی به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
احمدی پارسا با صدور هشداری جدی به مسئولان ناظر بازار، عنوان کرد: این آخرین هشدار است و از بازاریان نیز انتظار داریم در این روزهای جنگ، هوای مردم را داشته باشند.
