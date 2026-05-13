انهدام باندسارقان خودرو و اماکن خصوصی توسط پلیس اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسین مسعودی روز چهارشنبه اظهار داشت: به دنبال وقوع سرقت های خودرو و اماکن در بخش ایلخچی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری بخش ایلخچی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های میدانی و اشراف اطلاعاتی، ماموران موفق به شناسایی ۳ سارق سابقه دار شدند و با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده، متهمان به سرقت های خود در شهرستان اسکو و همجوار اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی اسکو با اشاره به دستگیری ۲نفر مالخر و کشف مقادیری اموال سرقتی از مخفیگاه وی در این عملیات، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.