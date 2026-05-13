فاطمی: انقلاب اسلامی از ثمرات واقعه غدیر است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت جشن غدیر استان چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد در سالن جلسات مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه عید غدیر عید الله الاکبر است و جایگاه ویژه در اعتقادات شیعی دارد، اظهار کرد: خدای سبحان در فراز «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» از آیه سوم سوره مبارکه مائده تکلیف جامعه اسلامی را مشخص کرده و این مناسبت بزرگ فرصتی برای تبیین باورهای دینی و اعتقادی به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه همه مجموعه‌ها نه فقط در محیط کسب و کار بلکه در کانون خانواده با تمام وجود پای کار غدیر بیایند، ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، باید برای اقناع جامعه هدف خودمان تلاش کنیم تا بتوانیم در کنار هم این ایام را با سربلندی پشت سر بگذاریم.

فاطمی با تأکید بر اینکه ولایت امیرالمومنین (ع) مکمل رسالت نبی مکرم اسلام (ص) است، بیان کرد: اگر ولایت امام علی (ع) را از اسلام جدا کنیم، اسلام کامل نیست.

فاطمی یادآور شد: روز عید غدیر بر طبق کلام نورانی قرآن کریم روز اکمال دین و اکمال نعمت پروردگار است و همه برکاتی که داریم حاصل تلفیق رسالت خاتم الانبیا (ص) و ولایت امیرالمومنین (ع) است.

امام جمعه شهرکرد گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی و مسئله ولایت فقیه و این مبارزات، مجاهدت‌ها و پایمردی‌ها از ثمرات مسئله غدیر خم است که از همین‌جا اهمیت این واقعه مهم مشخص می‌شود.

فاطمی گفت: آحاد ملت و تک‌تک خانواده‌ها در هر کاری هستند نهایت تلاش و کوشش را برای پاسداشت و ترویج و تبلیغ مسئله غدیر به خرج دهند.