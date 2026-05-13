۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

سارق احشام در شهرستان اردل دستگیر شد

اردل-فرمانده انتظامی شهرستان اردل از دستگیری یک نفر سارق احشام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بابامیر اظهار کرد: ماموران فرماندهی بخش میانکوه شهرستان موفق شدند در یک عملیات میدانی یک نفر سارق احشام در سطح حوزه را دستگیر و تعداد یک فقره سرقت کشف نمایند.

وی تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردل بیان داشت: از شهروندان درخواست می‌شود، در جهت پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا ترددهای افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

