۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

امام جمعه رودبارقصران:

شرح دعای عرفه نوشته استاد ایرانی در آمریکا پرفروش شد

شمیرانات-امام جمعه رودبارقصران گفت: شرح دعای عرفه امام حسین (ع) نوشته یک استاد ایرانی دانشگاه هاروارد، در آمریکا به پرفروش‌ترین کتاب تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اصغر عقیلی، ظهر چهارشنبه در شورای اداری شمیرانات، با اشاره به اهمیت مستحبات دینی گفت که نباید برخی مناسبت‌ها را کم‌اهمیت پنداشت، زیرا این اعمال ریشه علمی دارند.

به گفته امام جمعه رودبارقصران،، یکی از نمونه‌های توجه جهان غرب به معارف اسلامی، کتابی در شرح دعای عرفه امام حسین (ع) است که توسط یک استاد ایرانی و روانشناس دانشگاه هاروارد نوشته شده است.

این امام جمعه افزود: این کتاب در آمریکا به پرفروش‌ترین کتاب تبدیل شده و خریداران آن بیشتر آمریکایی‌ها و مسیحی‌ها هستند.

عقیلی تأکید کرد که این کتاب به درمان استرس، اضطراب و افسردگی کمک کرده و افرادی که با دارو مشکل خود را حل نکرده‌اند، با استفاده از دعای عرفه به نتیجه رسیده‌اند.

وی همچنین با اشاره به روز «دحوالارض» گفت که بر اساس یافته‌های علمی، خشکی‌های زمین ابتدا از محل کعبه و مکه ظاهر شده و نظریه «اشتقاق قاره‌ها» توسط آلفرد واگنر آلمانی ۱۱۰ سال پیش، مؤید همین مطلب است.

امام جمعه رودبارقصران با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) که علم را سه مرحله توصیف کرده، گفت: مرحله اول علم باعث غرور می‌شود، اما با افزایش دانش، انسان به تواضع می‌رسد و می‌فهمد که «نمی‌داند».

او تأکید کرد که مستحبات دینی همگی فلسفه و علت علمی دارند.

