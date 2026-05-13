به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بشیر خیری، ظهر چهارشنبه در شورای اداری شمیرانات گفت: شمیرانات پیشینه چند هزار ساله دارد و برخی پژوهشگران اشارههای اوستا به «کوهستانهای ری» را منطبق بر این منطقه میدانند.
به گفته مسئول رسیدگی به امور مساجد شمیرانات، این منطقه در سده اخیر به «۳۳ پارچه آبادی» معروف بود، اما تقسیمات کشوری به یکپارچگی آن ضربه زده و بخشهایی از آن به مناطق دو و چهار تهران ملحق شده است.
خیری ابراز امیدواری کرد که روزی دوباره این ۳۳ آبادی به شمیرانات بازگردند.
مسئول رسیدگی به امور مساجد شمیرانات با اشاره به دروازه شمالی تهران در دوران قاجار گفت: «دروازه شمرون» نام داشت و جادهای مستقیم به میدان تجریش کنونی (میدان قدس) منتهی میشد. این جاده بعدها به نام دکتر شریعتی نامگذاری شد.
او باغات تاریخی شمیرانات از جمله باغ صبا، باغ ملک و باغهای سفارتهای روسیه، ایتالیا، انگلیس، آلمان و ترکیه را از دست رفته توصیف کرد و افزود: تنها سفارتها و برخی ادارات دولتی این باغها را حفظ کردهاند.
به گفته او، باغ فرمانفرما (سفارت ایتالیا) هنوز هم هوای متفاوتی در شبهای شمیران ایجاد میکند.
مسئول امور مساجد شمیرانات با اشاره به ارتباط رهبران انقلاب با این منطقه گفت: امام خمینی (ره) از جوانی در شمیران رفتوآمد داشت و در مسجد ولیعصر (عج) نماز میخواند. همچنین رهبر شهید حضرت امام خامنهای ارتباط عمیقی با شمیرانات داشته است.
خیری درباره پیشینه مذهبی شمیرانات گفت: این منطقه بیش از ۲۵۰ مسجد و حدود ۲۵ تکیه تاریخی دارد. تکیهها از دوران ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفتند و برخلاف تهران که نخلگردانی در آن رایج نیست، در شمیرانات «نخلگردانی» جزو آیینهای ثابت تکیههاست.
او تأکید کرد که شمیرانات در انقلاب اسلامی پیشتاز بوده است: اندرزگوها پایگاهشان اینجا بود. آقای مطهری در دولت، آقای بهشتی در قلهک و بسیاری از بزرگان انقلاب در این منطقه فعالیت میکردند.
به گفته او، کمیته تجریش به رهبری آیتالله ملکی و آیتالله دینپرور و کمیته نیاوران به رهبری آیتالله مصطفوی در حفظ امانی کاخها پس از انقلاب نقش داشتند و چندین خروار طلا از کاخ نیاوران استخراج و به بانک مرکزی منتقل شد.
خیری شمیرانات را دارای «دومین گلزار شهدای بزرگ تهران» دانست و گفت: در راهپیمایی سال ۱۴۰۱ (در ایام شهادت امام عسکری) این منطقه کل کشور را متعجب کرد. هماکنون نیز تجمعات در ۲۲ نقطه شهرستان از جمله تجریش، قائم و ونک در حال برگزاری است.
او در بخش انتقادی سخنانش گفت: شمیرانات امروز از دو گروه زجر میکشد؛ اول مسئولانی که دوست دارند اینجا زندگی کنند و دوم پولداران و نوکیسههایی که از هر جای کشور به شمیران میآیند. اینها به بافت فرهنگی، باغات و تراکم فروشی آسیب جدی زدهاند.
خیری در پایان از عملکرد فرماندار، هلال احمر، سپاه، شهرداری منطقه یک و استاندار تهران در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: دولت پنلهای خورشیدی، موتوربرق و منبع آب در مساجد، مدارس و بیمارستانها نصب میکند.
او همچنین با اشاره به حضور استاندار در مرکز رسیدگی به مساجد در روزهای جنگ، از تلاشهای او تشکر کرد.
