به گزارش خبرنگار مهر، مریم قاضی صبح چهارشنبه در نشست صمیمی اساتید و مبلغان استان اصفهان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه‌ها و روحانیت برگزار شد، اظهار کرد: جمعی از خواهران مبلغ در ماه‌های اخیر در قالب یک فراخوان فرهنگی سازماندهی شده‌اند و فعالیت تبلیغی خود را در عرصه‌های مختلف آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های بخش بین‌الملل مبلغان افزود: در این بخش حدود ۱۳۰ نفر از طلاب زبان‌دان جذب شده‌اند و در قالب گروه‌های مختلف به تولید محتوای دینی و رسانه‌ای به زبان‌های گوناگون از جمله انگلیسی، فرانسوی، چینی و اسپانیایی مشغول هستند.

قاضی ادامه داد: این مبلغان با دغدغه جهاد تبیین و دفاع از حقیقت اسلام وارد میدان شده‌اند و تلاش می‌کنند پیام انقلاب اسلامی و واقعیت‌های کشور را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

مبلغان بین‌الملل در خط مقدم جنگ رسانه‌ای فعالیت می‌کنند

نماینده مبلغات استان اصفهان با اشاره به نقش رسانه در تحولات اخیر گفت: پیروزی‌هایی که در عرصه‌های مختلف حاصل می‌شود، تنها نتیجه قدرت نظامی نیست بلکه بخش مهمی از آن مرهون فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی است.

وی افزود: بسیاری از مبلغان در فضای مجازی تلاش کردند واقعیت‌ها را به زبان‌های مختلف برای مخاطبان جهانی تبیین کنند و از این طریق مظلومیت مردم ایران و اقتدار کشور را به نمایش بگذارند.

قاضی با اشاره به نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها تصریح کرد: انتشار روایت‌هایی مانند ماجرای دانش‌آموزان میناب یا تولید محتواهای خلاقانه مانند انیمیشن‌های لگویی که در سطح جهان بازتاب گسترده‌ای داشت، نمونه‌هایی از همین تلاش‌های رسانه‌ای است که توانسته در فضای بین‌المللی اثرگذار باشد.

کمبود امکانات، فعالیت مبلغان رسانه‌ای را تهدید می‌کند

وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت‌های رسانه‌ای مبلغان با کمترین امکانات انجام می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از این طلاب با گوشی‌های قدیمی هفت یا هشت ساله و با هزینه‌های سنگین اینترنت به تولید محتوا مشغول هستند.

نماینده مبلغات استان اصفهان گفت: اگر این فعالیت‌ها از نظر مادی و معنوی مورد حمایت قرار نگیرد، ممکن است به مرور تضعیف شود؛ در حالی که این مجموعه می‌تواند یکی از سرمایه‌های مهم کشور در حوزه جهاد تبیین باشد.

وی افزود: در حالی که برخی مبلغان آقا برای فعالیت‌های رسانه‌ای از امکاناتی مانند استودیو بهره‌مند هستند، بسیاری از مبلغان خواهر حتی به ابزارهای ابتدایی مانند گوشی مناسب یا میکروفون دسترسی ندارند.

مسئله بدپوششی از یک چالش فرهنگی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است

قاضی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پدیده‌هایی که در غرب تحت عنوان نمایشگری ناهنجار و عریانی شناخته می‌شوند، امروز در قالب یک پروژه فرهنگی وارد جامعه ما شده‌اند و حریم خانواده را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: این مسئله در ظاهر ممکن است صرفاً یک موضوع فرهنگی به نظر برسد، اما در واقع به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و به همین دلیل نیازمند ورود جدی حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی است.

نماینده مبلغات استان اصفهان ادامه داد: زمانی که جذابیت‌ها از محیط امن خانواده به سطح جامعه منتقل شود، تمایل به تشکیل خانواده کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سن ازدواج افزایش یافته و مسئله فرزندآوری و جوانی جمعیت با تهدید جدی مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ دستگاه‌های مختلف گفت: در حوزه تبیین فرهنگی، نخبگان، طلاب و اساتید دانشگاه می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند، اما در بخش اجرایی انتظار می‌رود مسئولان نیز به وظایف قانونی خود عمل کنند.

قاضی در پایان چند مطالبه را از نهادهای اجرایی مطرح کرد و افزود: نظارت بر اصناف و بازار پوشاک، مقابله با عرضه پوشاک هنجارشکن، جلوگیری از تولید و واردات لباس‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی و همچنین تسهیل ارتباط طلاب و مبلغان با دستگاه‌های دولتی برای ارائه آموزش‌های فرهنگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تقویت نهاد خانواده و حفظ جوانی جمعیت مؤثر باشد.