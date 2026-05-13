۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

خراسان جنوبی در مسیر جهش انرژی خورشیدی؛ از پشت‌بام خانه‌ها تا مزارع

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر تسریع اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و تعیین تکلیف طرح‌های راکد در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: در ابتدای دولت میزان برق خورشیدی متصل به شبکه سراسری استان بسیار محدود بود اما اکنون با تلاش مجموعه دستگاه‌ها، ظرفیت قابل توجهی وارد مدار شده و روند توسعه این بخش شتاب گرفته است.

وی با تأکید بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی افزود: اولویت ما این است که انرژی خورشیدی به یک منبع درآمد پایدار برای خانواده‌ها تبدیل شود و شرکت‌های تعاونی و خانوارها در این حوزه فعال شوند.

هاشمی با اشاره به بازدیدهای میدانی از پروژه‌های اجراشده بیان کرد: بسیاری از خانواده‌ها با نصب پنل‌های خورشیدی روی فضاهای بلااستفاده منازل خود، درآمد مناسبی کسب کرده‌اند و این موضوع رضایت‌مندی مردم را به همراه داشته است.

استاندار خراسان جنوبی خواستار ورود جدی نهادهای حمایتی به این حوزه شد و اظهار داشت: کمیته امداد، بهزیستی، دهیاری‌ها و سایر نهادهای حمایتی باید مردم را برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های پشت‌بامی تشویق کنند.

وی همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تشکیل و فعال‌سازی شرکت‌های تعاونی در حوزه انرژی خورشیدی ارائه دهد و گفت: صرف ثبت شرکت کافی نیست و باید فعالیت‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسد.

هاشمی با انتقاد از طولانی شدن برخی پروژه‌های نیروگاه خورشیدی افزود: واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران باید همراه با تعهد زمانی مشخص باشد و در صورت اجرا نشدن طرح‌ها، زمین‌ها بازپس گرفته و به سرمایه‌گذاران فعال واگذار شود.

وی توسعه سرمایه‌گذاری بومی را اولویت استان دانست و تصریح کرد: ابتدا باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و بومی استفاده شود و سپس به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی برویم، هرچند مذاکرات و تعاملات خوبی نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر استفاده ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: باید زمان‌بندی مشخصی تعیین شود تا تمامی ادارات استان از انرژی خورشیدی بهره‌مند شوند.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های مرزی و تعاملات اقتصادی با افغانستان اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت کشور افغانستان در تأمین تجهیزات و پنل‌های خورشیدی می‌تواند بخشی از نیاز استان را تأمین کند و دستگاه‌های مرتبط باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

وی با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در جلسات آینده باید گزارش دقیق عملکرد دستگاه‌ها در حوزه نیروگاه‌های پشت‌بامی، تعاونی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری زمین‌ها ارائه شود تا روند پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت مستمر رصد شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر توسعه نیروگاه‌های بادی در استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های خدادادی خراسان جنوبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی و اشتغال‌زایی گسترده در استان شود.

