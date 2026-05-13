به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر استان با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه نیروگاههای خورشیدی، گفت: در ابتدای دولت میزان برق خورشیدی متصل به شبکه سراسری استان بسیار محدود بود اما اکنون با تلاش مجموعه دستگاهها، ظرفیت قابل توجهی وارد مدار شده و روند توسعه این بخش شتاب گرفته است.
وی با تأکید بر توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی افزود: اولویت ما این است که انرژی خورشیدی به یک منبع درآمد پایدار برای خانوادهها تبدیل شود و شرکتهای تعاونی و خانوارها در این حوزه فعال شوند.
هاشمی با اشاره به بازدیدهای میدانی از پروژههای اجراشده بیان کرد: بسیاری از خانوادهها با نصب پنلهای خورشیدی روی فضاهای بلااستفاده منازل خود، درآمد مناسبی کسب کردهاند و این موضوع رضایتمندی مردم را به همراه داشته است.
استاندار خراسان جنوبی خواستار ورود جدی نهادهای حمایتی به این حوزه شد و اظهار داشت: کمیته امداد، بهزیستی، دهیاریها و سایر نهادهای حمایتی باید مردم را برای سرمایهگذاری در نیروگاههای پشتبامی تشویق کنند.
وی همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد برنامه زمانبندی مشخصی برای تشکیل و فعالسازی شرکتهای تعاونی در حوزه انرژی خورشیدی ارائه دهد و گفت: صرف ثبت شرکت کافی نیست و باید فعالیتها به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسد.
هاشمی با انتقاد از طولانی شدن برخی پروژههای نیروگاه خورشیدی افزود: واگذاری زمین به سرمایهگذاران باید همراه با تعهد زمانی مشخص باشد و در صورت اجرا نشدن طرحها، زمینها بازپس گرفته و به سرمایهگذاران فعال واگذار شود.
وی توسعه سرمایهگذاری بومی را اولویت استان دانست و تصریح کرد: ابتدا باید از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی و بومی استفاده شود و سپس به سراغ سرمایهگذاران خارجی برویم، هرچند مذاکرات و تعاملات خوبی نیز در حوزه سرمایهگذاری خارجی انجام شده است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر استفاده ادارات از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: باید زمانبندی مشخصی تعیین شود تا تمامی ادارات استان از انرژی خورشیدی بهرهمند شوند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای مرزی و تعاملات اقتصادی با افغانستان اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت کشور افغانستان در تأمین تجهیزات و پنلهای خورشیدی میتواند بخشی از نیاز استان را تأمین کند و دستگاههای مرتبط باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
وی با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در جلسات آینده باید گزارش دقیق عملکرد دستگاهها در حوزه نیروگاههای پشتبامی، تعاونیها، سرمایهگذاریها و واگذاری زمینها ارائه شود تا روند پیشرفت پروژهها بهصورت مستمر رصد شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر توسعه نیروگاههای بادی در استان تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای خدادادی خراسان جنوبی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند زمینهساز تحول اقتصادی و اشتغالزایی گسترده در استان شود.
نظر شما