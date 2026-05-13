عیادت مدیرعامل خانه سینما از اکبر عبدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما صبح روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور در بیمارستان از اکبر عبدی عیادت کرد.

وی در عیادت از اکبر عبدی در جریان آخرین جزئیات و روند درمان این بازیگر قدیمی سینما قرار گرفت.

همچنین روابط عمومی خانه سینما در گفتگو با المیرا عبدی فرزند این بازیگر قدیمی سینما ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی برای این هنرمند محبوب تاکید کرد، خانه سینما بر اساس وظایف ذاتی خود روند درمانی اکبر عبدی و سایر هنرمندان بیمار را پیگری کرده و آمادگی دارد تا در حد توان کمک حال خانواده هنرمندان باشد.

این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون چند روزی است به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده است.