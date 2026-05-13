ثبت نام رایگان دانش آموزان تحت پوشش در آزمون مدارس نمونه دولتی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بافکری ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با تأکید بر اهمیت علم آموزی و فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت عدالت آموزشی، گفت: کمیته امداد با ارائه خدمات متنوع زمینه ارتقاء سطح تحصیلی و علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان تحت پوشش این نهاد را فراهم می کند.

وی، با بیان اینکه ۱۹ هزار و ۷۲۰ دانش آموز در استان تحت حمایت های کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند می باشند، اضافه کرد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۸۲ نفر دختر و ۹ هزار و ۴۳۸ نفر پسر می باشند.

بافکری، با اشاره به حمایت مالی کمیته امداد از دانش آموزان نیازمند، گفت: طی سال تحصیلی جاری ضمن اینکه بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض به این افراد پرداخت شد، در ابتدای سال تحصیلی نیز همه دانش آموزان تحت حمایت در قالب پویش جشن عاطفه ها، از بسته لوازم التحریر برخودار شدند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان، ارائه خدمات هدایت و مشاوره تحصیلی را یکی دیگر از خدمات کمیته امداد به جامعه هدف عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته ۳۱ هزار و ۲۵۷ مورد خدمات مشاوره تحصیلی با هزینه ۹۲۱ میلیون تومان ارائه شد.

وی، ادامه داد: با برگزاری دوره های علمی، ارائه خدمات تخصصی و بهره مندی از ظرفیت مؤسسات علمی برون سپار، زمینه ارتقاء علمی دانش آموزان نیازمند جهت شرکت در آزمون های پذیرش دانشجو – معلم دانشگاه فرهنگیان، سراسری و ورودی پایه هفتم و دهم مدارس پرورش استعداد درخشان و نمونه دولتی فراهم گردیده است.

بافکری، با بیان اینکه هم اکنون در استان ۲۵ دانش آموز در مدارس سمپاد و ۸۰ دانش آموز در مدارس نمونه دولتی مشغول به تحصیل می باشند، تصریح کرد: علاوه بر اینکه ثبت نام برای دانش آموزان تحت پوشش در این آزمون ها به صورت کاملاً رایگان می باشد، در صورت قبولی دانش آموزان جامعه هدف در مدارس سمپاد و نمونه دولتی، شهریه تحصیل در این مدارس نیز از سوی دولت پرداخت می گردد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان، توجه به مهارت آموزی دانش آموزان تحت پوشش را یکی دیگر از مأموریت های کمیته امداد برشمرد و گفت: طی تعامل و همکاری با سازمان فنی و حرفه ای، دانش آموزان مستعد اشتغال به مراکز این سازمان معرفی تا ضمن گذراندن دوره¬های آموزشی مورد نیاز، امکان کسب فرصت شغلی برایشان فراهم گردد.

وی، با اشاره به ارائه یک هزار و ۵۱۲ مورد خدمات فرهنگی و اردویی با مبلغ ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، افزود: برگزاری اردوهای سیاحتی، زیارتی و علمی، تشکیل کانون¬های تابستانه جهت تقویت بنیه معنوی، برگزاری جشن تکلیف، اجرای پویش ها و برنامه¬های قرآنی و هنری، برگزاری مسابقات متنوع از جمله اقدامات در این راستا می باشد.

بافکری در پایان خاطرنشان کرد: مردم خیّر و نوعدوست استان می توانند جهت کمک به ارائه خدمات مطلوب تر تحصیلی و فرهنگی به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند، با نصب نرم افزار صدقه من و واریز مراحم خود از این طریق، در این اقدام انسان دوستانه مشارکت کنند.