به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عزیزی زلانی در نشست بررسی طرحهای حفاظتی و مرمتی پیشنهادی گنبد سلطانیه در این اثر تاریخی، افزود: این نشست با هدف تدوین برنامه‌های عملیاتی برای حفاظت از این بنای تاریخی و میراث جهانی برگزار شد و طرح‌های پیشنهادی برای مرمت و حفاظت از ساختار گنبد و محیط پیرامونی آن مورد بازبینی دقیق قرار گرفت.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی افزود: در جریان این نشست بر تغییر رویکرد از مرمت‌های محدود به مرمت‌های جامع و چندجانبه تأکید شد.

وی اضافه کرد: مرمت در گنبد سلطانیه نباید تنها به یک بخش محدود باشد بلکه این فعالیت‌ها باید از جبهه‌های مختلف و به صورت همزمان آغاز شود.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی با تشریح جزئیات برنامه‌های آتی، افزود: برنامه‌ریزی شده که چندین گروه مرمتی به صورت موازی در بخش‌های مختلف عملیات خود را آغاز کنند که این گروه‌ها علاوه بر تمرکز بر داخل بنای اصلی گنبد بر حفاظت از محوطه پایگاه میراث جهانی و همچنین مرمت برج‌ها و باروهای پیرامونی نیز متمرکز خواهند بود تا یکپارچگی تاریخی این سایت حفظ شود.

عزیزی زلانی با اشاره به چالش‌های اجرایی، اطمینان داد: موانع مالی مانعی بر سر راه این اقدامات رفع خواهد شد.

وی افزود: تأمین بودجه و منابع مالی لازم جهت تکمیل و تداوم این فعالیت‌های حیاتی و گسترده با دقت پیگیری و انجام خواهد شد تا فرآیند مرمت با سرعت و کیفیت مطلوب پیش برود.

عزیزی زلانی در ادامه درخصوص طرح ایجاد یادموزه سایت تاریخی معبد ملی «داش‌کسن» که با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از این میراث باستانی، در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، اظهار داشت: مطالعات و طراحی تخصصی معبد داش‌کسن از سوی مشاور طرح به پایان رسیده است.

وی گفت: این طرح هم‌اکنون در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و پس از برگزاری جلسه تصویب نهایی، جهت اجرا و تعیین فازبندی‌های اجرایی به شورای تخصصی وزارتخانه ارسال و نهایی خواهد شد.