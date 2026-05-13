به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست وبیناری ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور، ضمن اشاره به تغییر شرایط نسبت به سال‌های قبل، گفت: پیش‌بینی می‌شود تعداد بیشتری از هموطنان در اربعین امسال شرکت کنند. این مراسم امسال پرشورتر از سال گذشته و سال‌های قبل از آن برگزار خواهد شد.

وی موضوعات کلیدی این رویداد را در پنج محور «خدمات‌رسانی، تأمین غذای متناسب با فصل، آب، یخ، پیشگیری از گرمازدگی و امنیت» برشمرد و تأکید کرد: «نیروی انتظامی از ابتدا تا انتها با کار شبانه‌روزی در استان‌های مختلف، امنیت زائران را از لحظه ورود تا خروج تأمین می‌کند. بحث راه و امنیت از موضوعات اساسی است که جا دارد از تلاش‌های نیروی انتظامی و دیگر قوای مسلح قدردانی کنیم.

موالی‌زاده در ادامه بر لزوم تکمیل پروژه‌های عمرانی در مسیر چذابه و شلمچه تأکید کرد و یادآور شد: اعتبارات درخواستی باید هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا این پروژه‌ها تکمیل و مسیر برای راهپیمایی زائران هموارتر و روان‌تر شود.

موالی‌زاده در خصوص بیمه زائران گفت: خوشبختانه با همکاری مسئولان در سال گذشته توانستیم زائران را برای ثبت‌نام در سامانه سماح ترغیب کنیم. بحث اصلی ایجاد ارتباط بین سامانه ثبت‌نام بیمه با سامانه گذرنامه است، به گونه‌ای که فرد هنگام دریافت گذرنامه، بیمه خود را نیز پرداخت کرده باشد و از این حیث مشکلی نداشته باشد که مقرر شده این موضوع بررسی و انشاءالله نتیجه آن متعاقباً اعلام شود.