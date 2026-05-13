به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اقتصادی شهرستان بندرلنگه ظهر چهارشنبه با حضور فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، موضوع تأمین اقلام مورد نیاز مردم، ساماندهی فرآیند تأمین کالا و استفاده از ظرفیتهای موجود شهرستان در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه در این جلسه با اشاره به ظرفیت قایقهای صیادی در حوزه تأمین کالا، اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیت میتوان فرآیند تأمین اقلام مورد نیاز مردم را بهصورت رسمی و قانونمند در شهرستان ایجاد و تقویت کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، قایقها با هماهنگی تعاونیهای صیادی و دریافت کارت و مجوزهای لازم از اداره بنادر فعالیت خواهند کرد و تخلیه کالا نیز باید بهصورت قانونی و در قالب اقلام مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران، در اسکلههای تعیینشده انجام گیرد.
مرادزاده عنوان کرد: بنا بر دستور استاندار هرمزگان، تمامی دستگاهها موظف هستند در راستای تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام که کشور در فضای جنگی قرار دارد، همراه و یاور مردم باشند و با در نظر گرفتن تسهیلات و شرایط ویژه، روند خدمترسانی را تسهیل کنند.
نظر شما