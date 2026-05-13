به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت انرژی در کافی شاپ ها و رستوران ها یکی از مهم ترین چالش های دوران اخیر است زیرا افزایش هزینه های برق و گاز سهم بزرگی از مخارج ماهانه این کسب و کارها را تشکیل میدهد بسیاری از مالکان این واحدها تصور میکنند که کاهش هزینه انرژی نیازمند سرمایه گذاری های سنگین مانند خرید تجهیزات پیشرفته یا بازسازی کامل فضا است در حالی که بخش بزرگی از صرفه جویی میتواند تنها با اقدامهای بسیار ساده و کم هزینه به دست آید اقدامهایی که با کمی توجه میتوانند تاثیرات چشمگیر و ماندگار ایجاد کنند.

یکی از نخستین حوزه هایی که در مصرف انرژی تاثیرگذار است سیستم های سرمایش و گرمایش است تنظیم دمای مناسب برای کولرهای گازی و بخاریهای موجود میتواند بدون هیچ هزینه ای مصرف را تا حد زیادی کاهش دهد در فصل تابستان قرار دادن دمای کولر روی بازه بیست و چهار تا بیست و شش درجه باعث میشود کمپرسور زمانهای کمتری روشن باشد و در نتیجه برق کمتری مصرف شود در زمستان نیز تنظیم دمای محیط بر حدود بیست تا بیست و دو درجه مانع کارکرد بیش از اندازه سیستم گرمایشی میشود بر اساس بررسیهای انجام شده هر یک درجه تغییر نامناسب در تنظیم دما میتواند پنج تا ده درصد به مصرف انرژی بیفزاید بنابراین نظارت بر این موضوع تاثیر مهمی در کاهش هزینه دارد.

اقدام کم هزینه دیگر استفاده از سنسورهای حرکتی و تایمر در فضاهای غیرضروری است در بسیاری از کافی شاپ ها و رستوران ها چراغ های انبار یا سرویس بهداشتی ساعت ها بدون نیاز روشن میماند و هزینه اضافی ایجاد میکند نصب سنسور حرکتی باعث میشود چراغ فقط زمانی روشن شود که فردی وارد فضا میشود همچنین میتوان برای تابلوهای بیرونی یا نورهای اضافه از تایمر استفاده کرد تا روشنایی در زمانهای ضروری فعال باشد و در ساعات پایانی شب به صورت خودکار خاموش شود این روش در طول ماه میتواند مقدار قابل توجهی از هزینه برق را کاهش دهد زیرا روشنایی یکی از پرمصرف ترین بخش های این کسب و کارهاست.

بهینه سازی تجهیزات سرمایشی گرمایشی و نگهداری منظم

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اگر به درستی نگهداری نشوند انرژی بسیار بیشتری مصرف میکنند یکی از ساده ترین کارها تمیز کردن مرتب کندانسور یخچال ها و فریزرهاست زمانی که کندانسور با گرد و غبار پوشیده شود دستگاه برای حفظ دمای مناسب نیاز به کارکرد بیشتر دارد در نتیجه مصرف برق افزایش مییابد نظافت این قطعه که عملی بسیار ساده است میتواند بین ده تا بیست درصد مصرف را کاهش دهد علاوه بر آن باید فاصله یخچال و فریزر از دیوار مناسب باشد تا هوا به راحتی گردش کند لاستیک های دور درب نیز باید سالم باشند زیرا هرگونه نشتی هوا باعث میشود دستگاه برای حفظ سرمای داخلی بیشتر کار کند.

قرار دادن یخچال ها در محلی دور از دستگاه هایی که گرمای زیاد تولید میکنند مانند فر گریل یا دستگاه اسپرسو یک اقدام ساده اما ضروری است قرار گرفتن در کنار این دستگاه ها موجب افزایش دمای اطراف و فشار بیشتر بر کمپرسور میشود که به افزایش مصرف منجر خواهد شد نور مستقیم خورشید نیز همین اثر را دارد و بهتر است از آن جلوگیری شود.

در کنار نگهداری تجهیزات آشپزخانه باید در مصرف دستگاه ها نیز دقت کرد بسیاری از رستوران ها به دلیل کمبود زمان صبحگاهی فرها یا گریل ها را ساعت ها پیش از نیاز روشن میکنند در حالی که روشن کردن این تجهیزات تنها کمی پیش از زمان استفاده همان نتیجه را میدهد و مصرف انرژی بسیار کمتری دارد علاوه بر این بهتر است پخت غذا به صورت دسته ای انجام شود تا دستگاه ها کمتر روشن و خاموش شوند که این امر علاوه بر صرفه جویی در انرژی باعث افزایش طول عمر دستگاه نیز میشود استفاده از درپوش قابلمه ها نیز به کاهش مصرف گاز یا انرژی الکتریکی کمک میکند زیرا موجب میشود حرارت داخل ظرف بهتر حفظ شود.

یکی دیگر از بخش های پرمصرف در کافی شاپ ها و رستوران ها آب گرم است نصب سرشیرهای کم مصرف در روشویی ها میتواند مصرف آب گرم را کاهش دهد همچنین تنظیم دمای آبگرمکن روی میزان مناسب باعث میشود انرژی زیادی تلف نشود بررسی و رفع نشتی های کوچک به ویژه در شیرآلات و لوله ها موضوعی حیاتی است زیرا نشتی های کوچک در طول ماه میتوانند به هدررفت آب گرم قابل توجهی منجر شوند.

مدیریت روشنایی آموزش کارکنان و کنترل مستمر مصرف

روشنایی یکی از مهم ترین بخش های مصرف انرژی در کافی شاپ هاست به خصوص واحدهایی که فضای دکوراتیو با نورپردازی گسترده دارند بهترین اقدام کم هزینه برای بهینه سازی روشنایی تعویض لامپ های قدیمی با لامپ های ال ای دی است که تا هفتاد درصد مصرف برق کمتری دارند اگرچه هزینه اولیه خرید این لامپ ها کمی بیشتر است اما در مدت کوتاهی این هزینه از محل صرفه جویی بازگشت پیدا میکند همچنین در ساعات کم مشتری میتوان بخشی از نورپردازی را خاموش کرد تا مصرف کاهش یابد.

در بسیاری از کسب و کارها تجهیزات در حالت آماده به کار نیز برق زیادی مصرف میکنند دستگاه هایی مانند آسیاب قهوه مانیتور صندوق سیستم پخش موسیقی یخچال های غیر ضروری یا دستگاه های جانبی میتوانند در زمان هایی که مشتری وجود ندارد خاموش شوند این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق در زمان های پیک و غیر پیک است یکی از موثرترین روش های کاهش مصرف تهیه چک لیست خاموشی در پایان شیفت است این چک لیست باید شامل تمام تجهیزاتی باشد که باید خاموش یا در حالت کم مصرف قرار گیرند و کارکنان باید موظف باشند هر شب بر اساس آن عمل کنند.

آموزش کارکنان نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد بسیاری از کارکنان آگاهی کافی از تاثیر رفتارهای ساده بر مصرف انرژی ندارند آموزش کوتاه درباره نحوه استفاده بهینه از تجهیزات روشنایی تهویه و آب میتواند صرفه جویی قابل توجهی به همراه داشته باشد این آموزش میتواند به صورت یادداشت های ساده در اتاق استراحت یا توضیح شفاهی در جلسات کاری ارائه شود.

پایش مستمر مصرف انرژی نیز یکی از اقدامهای مهم و کم هزینه است ثبت ماهانه یا حتی هفتگی میزان مصرف برق و گاز به مالکان این امکان را میدهد که افزایش های غیرعادی را سریع تشخیص دهند و علت را پیدا کنند مثلا خرابی یک قطعه کوچک در یخچال یا کارکرد طولانی یک دستگاه اغلب خود را با افزایش مصرف نشان میدهد و اگر در همان ابتدا شناسایی شود از هزینه های سنگین بعدی جلوگیری خواهد کرد.

در نهایت باید گفت که کاهش مصرف انرژی در کافی شاپ ها و رستوران ها نیازمند سرمایه گذاری سنگین نیست بلکه بیشتر به مدیریت صحیح نگهداری درست و اصلاح رفتارهای روزمره وابسته است اقدامهای کوچک اما مستمر میتوانند طی چند ماه هزینه های انرژی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند و حاشیه سود کسب و کار را بهبود بخشند این رویکرد نه تنها به صرفه جویی اقتصادی کمک میکند بلکه در ارتقای پایداری محیط زیست نیز نقشی مهم ایفا میکند.