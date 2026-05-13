آنچه باید درباره نکات ایمنی قبل و بعد از زلزله بدانیم

عیوب صاحب جمع، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آموزش های اولیه در مواجهه با زلزله گفت: افراد باید مثلثهای ایمنی کنار دیوارها یا ستونهای اصلی ساختمان را شناسایی کنند تا هنگام زلزله سریعاً بتوانند از آنها استفاده کنند. میتوانیم دستهایمان را روی سر بگذاریم یا از بالشت و وسایل دیگر برای حفاظت سر استفاده کنیم و اگر کودک داریم، سر او نیز باید با دست یا وسیلهای محافظت شود.
اهمیت کیف بحران
رئیس آموزش همگانی داوطلبان اورژانس استان تهران، توصیه کرد: هر خانواده کیف بحران داشته باشد که شامل مدارک، داروها، وسایل کمکهای اولیه و سایر لوازم ضروری باشد تا پس از زلزله و احتمال پسلرزه بتوان از آن استفاده کرد و خونسردی خود را حفظ کنید و به هیچ عنوان بدون برنامه به سمت خروج هجوم نبرید، زیرا این کار هم خطرناک است و هم باعث شلوغی و آسیب میشود.
پناه گرفتن در مکانهای امن
وی درباره نقاط امن گفت: میتوان زیر تخت محکم یا میز رفت و یا در چهارچوب بدون شیشه پناه گرفت، اما اگر شیشه وجود دارد، خطرناک است و در فضای باز نیز نباید زیر درخت یا تیر برق قرار گرفت.
صاحب جمع، در صورت مجروح شدن یا گرفتار شدن زیر آوار، توصیه کرد: با عوامل امدادی تماس بگیرید و اجازه دهید افراد آموزش دیده، بیمار را خارج کنند. اگر امکان کمک فوری هست، میتوان گرد و خاک را پاک کرد، راه هوایی را باز نگه داشت، خونریزی را کنترل و اندام آسیب دیده را بیحرکت نمود تا عوامل اورژانس برسند.
وی درباره حضور در آسانسور گفت: اگر داخل آسانسور هستید، در پاگرد پناه بگیرید تا از سقوط جلوگیری شود و اگر آسانسور در دسترس نیست، میتوان در کف آن دراز کشید و سر را محافظت کرد تا آسیب کمتری وارد شود.
