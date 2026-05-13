آموزش ۱۸هزار داوطلب هلال احمر در شاهرود؛ ۳۰ خانه هلال روستایی تاسیس شد

علی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد هلال احمر شاهرود در یکسال اخیر بیان کرد: این ارگان در شاهرود ۱۸ تخت دیالیز دارد و بیشترین پوشش دیالیز شهرستان در هلال احمر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۸۰ بیمار ثابت با دوره دیالیز هفته ای دو بار، در شهرستان شاهرود از خدمات هلال احمر بهره مند می شوند، بیان کرد: برخی مهمانانی که از شهرهای مختلف می آیند نیز از خدمات استفاده می کنند در نتیجه سالانه ۹ الی ۹ هزار و ۶۰۰ نفر خدمات دیالیز از هلال احمر شاهرود دریافت می کنند.

رئیس هلال احمر شاهرود با بیان اینکه بیشترین فعالیت های ما در سال آموزشی است، گفت: این آموزش ها در سطوح مختلف کمک های اولیه و مدیریت بحران و ... است که آموزش گیرندگان که در شهرستان پراکنده هستند، در صورت بروز اتفاقات فراخوان می شوند.

عامریان با بیان اینکه شعار ما این است که در هر خانواده یک امدادگر داشته باشیم و حوادث را با سرعت مدیریت کنیم، بیان داشت: یکی دیگر از اتفاقات خوبی که در هلال احمر شاهرود رخ داده، طرح همای هلال است که هدف آن دقیقاً در نطفه خفه کردن حوادث است یعنی در هر شهرستان نقاط حادثه خیز احصا شود تا زمان بروز حوادث بتوانیم امدادرسانی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهیم.

وی افزود: به زبان ساده باید گفت زمانی که حادثه ای رخ می دهد ما تا بتوانیم مالک آن خانه یا مجموعه را پیدا کنیم نقشه کار را بدانیم افراد امدادگر را گرد هم بیاوریم زمان طلایی را از دست می دهیم از سوی دیگر در همه نقاط شهر هم نمی توان پایگاه هلال احمر داشت پس در نتیجه این طرح می کوشد تا زمان نجات را کاهش دهد.

رئیس هلال احمر شاهرود با بیان ایکه در قالب همین طرح در روستاها خانه هلال تاسیس شده است، بیان کرد: در شهرستان شاهرود حدوداً ۳۰ خانه هلال احمر داریم که مربیان ما به ان مناطق می روند و نیروهای جوان علاقمند را آموزش داده اند تا هر نوع حادثه ای رخ داد اهالی آموزش دیده بلافاصله به دل حادثه وارد شوند.

عامریان با بیان اینکه علیرغم همه محدودیت ها و دو جنگی که در سال قبل داشتیم به همت مربیان هلال احمر، ۱۸ هزار نفر در شاهرود آموزش دیدند، بیان کرد: شاهرود بیشترین میزان آموزش ها را در کل استان سمنان به داوطلبان در بخش های مختلف داده است.