۷۷ واحد صنعتی اصفهان در جنگ رمضان به صورت کامل تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رئیسی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان با اشاره به شرایط بحرانی واحدهای تولیدی آسیبدیده، اظهار کرد: وضعیت واحدهای صنعتی اصفهان با هیچ نقطهای از کشور قابل مقایسه نیست و در واقع ستون فقرات صنعت استان دچار آسیب جدی شده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای دقیق، یکهزار و ۴۴۸ واحد صنعتی، صنفی، تولیدی و توزیعی در سطح استان دچار خسارت شدهاند که از این تعداد، ۷۷ واحد بهصورت صددرصدی تخریب شدهاند.
خسارت ۳۷ همتی، اشتغال را زمینگیر کرد
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به پیامدهای گسترده این خسارات در حوزه اشتغال گفت: بدون احتساب آمار مربوط به فولاد مبارکه، تاکنون چهار هزار و ۲۷۵ نفر شغل خود را از دست دادهاند. میزان خسارت خوداظهاریشده این واحدها نیز بالغ بر ۳۷ همت، معادل ۳۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که این رقم، ضرورت مداخله فوری شبکه بانکی را بیش از پیش آشکار میکند.
تزریق ۲ همت، چرخ تولید را دوباره میچرخاند
رئیسی با تشریح برنامه احیای واحدهای آسیبدیده تصریح کرد: در فاز نخست، ۱۴۴ واحد با خسارت بالای ۲۰ درصد که ظرفیت بازگشت سریع به چرخه تولید را دارند، شناسایی شدهاند. در صورت تزریق ۲ همت، معادل ۲۲ هزار میلیارد ریال نقدینگی به این واحدها، زمینه بازگشت مستقیم ۲ هزار و ۴۴۴ نفر به اشتغال فراهم میشود.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۰۶ واحد نیازمند تسهیلات خرد زیر ۱۰۰ میلیارد ریال هستند که با تأمین آن، ۹۲۹ فرصت شغلی احیا خواهد شد. همچنین ۲۸ واحد دیگر به نقدینگی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال نیاز دارند که بازگشت ۵۰۶ نفر به بازار کار را تضمین میکند.
بانکها باید تمکین کنند، قانون تعارف ندارد
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با انتقاد از برخی ناهماهنگیها در شبکه بانکی تأکید کرد: طبق ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، بانکها موظفاند حداکثر ظرف یک ماه تکلیف تسهیلات یا امهال مصوب در کارگروهها را مشخص کنند و هیچ شعبهای در هیچ شهرستانی حق ندارد اعلام کند که مصوبات شورای تأمین یا ستاد تسهیل به آنها ابلاغ نشده است؛ این مصوبات برای کل شبکه بانکی لازمالاجراست.
وی همچنین از امکان واگذاری واحدهای تملیکی به واحدهای آسیبدیده خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی، موسسات اعتباری مجازند ۳۴ واحد تولیدی تملیکشده و راکد را بدون تشریفات مزایده و با تأیید کارگروه استانی، با قیمت کارشناسی و شرایط ویژه پرداخت پیشپرداخت، به واحدهای خسارتدیده واگذار کنند.
رئیسی در پایان با اشاره به بازدید میدانی استاندار اصفهان از شهرکهای صنعتی استان، خواستار توجه جدی بانکها به حوزههای تأمین مالی، بیمه و مالیات شد و تأکید کرد: بیتوجهی در این مقطع میتواند منجر به ریزش گستردهتر نیروی کار در قطب صنعتی اصفهان شود.
