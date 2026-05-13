۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

جلوگیری از بیکاری کارگران اولویت حمایت از تولید است

اهواز ـ دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر رفع فوری موانع واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: جلوگیری از بیکاری کارگران اولویت حمایت از تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز چهارشنبه در جلسه فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ضمن بررسی پنج پرونده مهم شرکت‌های صنعتی و تولیدی از جمله گروه ملی، اظهار داشت: با توجه به شعار سال ۱۴۰۵ اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، همه دستگاه‌ها موظف‌اند موانع شرکت‌های تولیدی و صنعتی را برطرف کرده و از تعدیل نیروی انسانی در شرایط حساس کشور جلوگیری کنند.

وی افزود: ستاد تسهیل و امور تولید باید اهتمام مضاعفی در رفع موانع و مشکلات شرکت‌ها داشته باشد.

خلفیان با اشاره به برخی اختلافات میان دستگاه‌ها گفت: متأسفانه برخی ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی موجب ایجاد موانع برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده که لازم است با همکاری و هم‌افزایی رفع شوند تا به تولید و صنعت داخلی آسیبی وارد نشود.

دادستان مرکز خوزستان بر نقش بانک‌ها در حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و اظهار داشت: بانک‌ها در خصوص تسهیلات ارائه‌شده به واحدهای تولیدی، تدابیری اتخاذ کنند که ضمن حمایت از تولید، آسیبی به نظام بانکی و صنایع وارد نگردد.

وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تاکنون به‌صورت مستمر و جدی در مسیر رفع موانع تولید و صنعت اقدامات مؤثری انجام داده و در بسیاری از موارد از تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین بیکاری کارگران جلوگیری کرده است.

در ادامه این جلسه، عیسی پورسلیمی مسئول پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، گزارشی از روند پیگیری پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی ارائه کرد.

وی افزود: دستگاه‌های متولی باید برنامه‌ها و راهکارهای تخصصی و عملیاتی برای رفع مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی ارائه دهند.

