۵۳ هزار واحد صنفی در استان قزوین فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران لشکری بعدازظهر چهارشنبه در دیدار «مفتح» جانشین وزیر صمت با اصناف استان قزوین، با اشاره به پیشینه تاریخی تجارت در این استان، بر جایگاه ممتاز بازاریان و اصناف در همراهی با نظام و کمک به مردم تأکید کرد و از آمادگی برای برگزاری انتخاباتی در شأن استان در شهریورماه خبر داد.

لشکری اظهار داشت: آثار باستانی و اسناد موجود در قزوین گواهی می‌دهد که تجارت همواره در این استان اهمیت داشته و تجارت در خون قزوینی‌هاست. جایگاه ویژه و ممتاز جغرافیایی در کنار هوش تجاری مردم قزوین باعث شده که همیشه تجارت در این دیار رونق داشته باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با ارائه آماری از وضعیت صنفی استان گفت: امروز ۵۳ هزار واحد صنفی در استان فعال هستند و ۹۳ اتحادیه در اتاق‌های اصناف شهرستانی این واحدها را هدایت می‌کنند. همچنین ۲۵۰ تاجر فعال نیز در قزوین مشغول به فعالیت هستند.

وی خطاب اصناف حاضر را نمایندگان بازار و بازاریانی توصیف کرد که همواره در کنار نظام بوده‌اند و افزود: اصناف قزوین در انقلاب، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، دوران کرونا و در جنگ ۱۲ روز رمضان، یاری‌گر مردم و همراه نظام بوده‌اند و این همراهی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

لشکری به انتخابات پیش‌روی اتاق مرکز استان در شهریورماه اشاره کرد و با دعوت از اصناف برای مشارکت حداکثری گفت: با کمک اعضای محترم هیئت‌رئیسه، مقدمات یک انتخابات آزاد و سالم را فراهم کرده‌ایم و با حضور پرشور شما، انتخاباتی در شأن استان قزوین برگزار خواهد شد.