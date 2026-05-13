۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

پزشکان آمریکایی نسبت به زوال ذهنی ترامپ هشدار دادند

۳۶ متخصص سلامت روان با امضای نامه‌ای هشدار دادند که «زوال ذهنی سریع، افسارگسیخته و خطرناک ترامپ» می‌تواند به یک فاجعه جهانی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه دیلی بیست در گزارشی آورده است: گروهی از متخصصان پزشکی نسبت به آنچه که وخامت حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف کرده‌ اند، هشدار داده‌ و تأکید کرده اند که او باید از نزدیک شدن به ماشه هسته‌ای دور نگه داشته شود.

در گزارش دیلی بیست در این خصوص آمده است: این ۳۶ متخصص پزشکی پیشینه‌ ها و گرایش‌ های سیاسی مختلفی دارند، از جمله متخصصان مغز و اعصاب، روانپزشکان و سایر پزشکانی که تجربه گسترده‌ ای در تشخیص اختلالات شناختی و ارزیابی بیماران دارند.

دیلی بیست اضافه کرد: این گروه از روان‌ پزشکان و متخصصان برجسته هشدار داده‌اند که وضعیت روانی سریع و افسارگسیخته ترامپ به مرحله‌ای خطرناکی رسیده که می‌ تواند به تصمیمات فاجعه‌ بار در سیاست خارجی جهانی منجر شود. آن‌ ها می‌ گویند کاهش توانایی‌ های شناختی ترامپ، توانایی تصمیم‌ گیری او در شرایط بحرانی را مختل کرده است.

گفتنی است که مری ترامپ، برادرزاده رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر گفت: پدربزرگم همسن دونالد بود که علائم زوال عقل در وی بروز کرد. اینکه این روزها چقدر پدربزرگم را در دونالد می‌بینم، نگران‌کننده است. می‌بینیم که او تقریبا قادر به کنترل احساساتش نیست و اغلب به نظر می‌رسد کاملا از اینکه کجاست، چرا و با چه کسی است، بی‌خبر است.

بسیاری از اعضای کنگره آمریکا نیز با زیرسئوال بردن سلامت ذهنی و روانی ترامپ، خواهان استیضاح و برکناری وی شده اند.

