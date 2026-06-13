به گزارش خبرگزاری مهر، آیریش استار در گزارشی به نقل از برادرزاده ترامپ اعلام کرد که سلامت روان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مورد سئوال و تردید قرار دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، مری ترامپ برادرزاده ترامپ می‌ گوید زوال شناختی رئیس‌جمهور «آشکار» است و او را با پدرش که بر اثر بیماری آلزایمر درگذشت، مقایسه کرده است.

مری ترامپ، نویسنده و روانشناس به پادکست دیلی بیست خبر داد که رئیس‌ جمهور پس از ارزیابی‌ های شناختی سالانه، «زوال شناختی جدی و آشکاری» را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام این نویسنده و روانشناس آمریکایی، ترامپ همچنین به «ناتوانی در کنترل روایت» مبتلا است و در حال از دست دادن کنترل بدن خود است.

این روانشناس همچنین به اختلالات روانی طولانی‌ مدت تشخیص داده نشده و درمان نشده ترامپ که از اولین باری که وارد دفتر بیضی شکل شد، داشت اشاره کرد.

وی سپس اضافه کرد که این مسائل، بازیابی تعادل رئیس‌ جمهور را دشوارتر می‌کند.

مری ترامپ همچنین گفت که برای «حامیان چاپلوس» او نیز تظاهر به اینکه همه چیز خوب است، به طور فزاینده‌ای دشوار شده است.