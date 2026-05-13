هادی ساعی کارش را در فدراسیون تکواندو آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه هادی ساعی به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان هادی افشار سرپرست دبیرکلی فدراسیون، حسین وحیدی رئیس هیئت تکواندو یزد و حجت حسین پور مشاور ارشد سرپرست فدراسیون برگزار شد.

در جریان مراسم فوق حکم ریاست چهار ساله هادی ساعی توسط مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان به وی اهدا شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد و در نهایت هادی ساعی با کسب ۳۹ رای برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو انتخاب و معرفی شد.

پیش از این مهدی نوایی از ۲۱ دی تا به امروز سکان فدراسیون را به عنوان سرپرست عهده دار بود.