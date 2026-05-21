به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان امروز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت پیگیری شد.

آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم در دو مبارزه نخست خود موفق شد حریفانی از قرقیزستان و مالزی را شکست دهد و در نیمه‌نهایی و در دو راند کانگ از کره جنوبی را شکست داد و به فینال راه یافت.

یاسین ولی‌زاده در وزن ۵۴- کیلوگرم به ترتیب حریفانی از سنگاپور، عربستان سعودی و مهدی رزمیان دیگر ملی پوش کشورمان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. او در این مرحله جهانگیر خدابردیف از ازبکستان را در دو راند شکست داد و راهی فینال شد.

فاطمه احمدی دیگر ملی پوش کشورمان در وزن ۷۳+ کیلوگرم در دیدار نخست خود موفق شد حریفی از قزاقستان را شکست دهد اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریفی از ازبکستان شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.