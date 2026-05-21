۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

تکواندو قهرمانی آسیا - مغولستان

ولی‌زاده و سلیمی راهی فینال شدند

دو ملی پوش تکواندو کشورمان با شکست حریفان خود راهی فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان امروز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت پیگیری شد.

آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم در دو مبارزه نخست خود موفق شد حریفانی از قرقیزستان و مالزی را شکست دهد و در نیمه‌نهایی و در دو راند کانگ از کره جنوبی را شکست داد و به فینال راه یافت.

یاسین ولی‌زاده در وزن ۵۴- کیلوگرم به ترتیب حریفانی از سنگاپور، عربستان سعودی و مهدی رزمیان دیگر ملی پوش کشورمان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. او در این مرحله جهانگیر خدابردیف از ازبکستان را در دو راند شکست داد و راهی فینال شد.

فاطمه احمدی دیگر ملی پوش کشورمان در وزن ۷۳+ کیلوگرم در دیدار نخست خود موفق شد حریفی از قزاقستان را شکست دهد اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریفی از ازبکستان شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

    الناز IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      
      
      سلام چرا بازی ها به صورت پخش زنده نیست؟ لطفاً پیگیری کنید

