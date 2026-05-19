«یاسین اکبری» مسافر ناگویا شد/ انتظار برای کسب سهمیه در گروه بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، نهمین دوره قهرمانی پومسه آسیا «کسب سهمیه بازی های آسیایی ناگویا» با حضور ۲۲۶ پومسه‌رو از ۲۱ کشور از امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت به مدت دو روز به میزبانی سالن «ام بانک» در شهر اولانباتور آغاز شده است.

در روز نخست رقابت‌ها در بخش انفرادی پیگیری شد و تیم ملی ایران با ۴ نماینده در دو بخش استاندارد و ابداعی به اجرای فرم پرداخت. یاسمن لیموچی، مرجان سلحشوری، یاسین اکبری و یاسین زندی اعضای تیم ملی را تشکیل دادند که هیچ یک از نفرات توفیقی در کسب مدال نداشتند اما یاسین اکبری در بخش ابداعی با حضور در فینال مسابقات جواز حضور در بازی های آسیایی ناگویا را کسب کرد.

با توجه به اهمیت کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا، تکلیف سهمیه‌های گروه بانوان بر اساس مجموع امتیازات شرکت کنندگان در دو بخش پومسه استاندارد و ابداعی مشخص می‌شود. ایران از دو سهمیه مجاز خود در پومسه، تاکنون یک سهمیه در گروه آقایان توسط «یاسین اکبری» کسب کرده است و وضعیت سهمیه گروه بانوان پس از اعلام اتحادیه تکواندو آسیا نهایی خواهد شد.

نتایج نمایندگان ایران به شرح ذیل است:

در بخش ابداعی زیر ۳۰ سال

یاسین اکبری/ وی ابتدا با کسب ۸/۶۰ امتیاز و رتبه ششم در جدول رده بندی در میان هشت نفر اصلی قرار گرفت و توانست به مرحله فینال این رویداد راه یابد اما در مرحله نهایی با کسب ۸/۳۶ امتیاز و قرار گیری در جایگاه ششم، به کار خود در این رویداد پایان داد. گفتنی است با توجه به حضور وی در فینال مسابقات، سهمیه ایران جهت حضور در بازی های آسیایی ناگویا در گروه آقایان قطعی شد.

یاسمن لیموچی/ نماینده ایران به اجرای نمایش پرداخت و با کسب رتبه نهم با امتیاز ۷.۴۰ در جدول رده بندی در میان هشت نفر اصلی قرار نگرفت و نهایتا نتوانست به مرحله فینال این رویداد راه یابد.

انفرادی پومسه استاندارد زیر ۳۱ سال آقایان - حضور ۱۵ پومسه رو

یاسین زندی/ دور نخست برابر «رانا ابراج» از نپال دیدار کرد و با امتیاز ۸/۴۱ پیروز شد اما برابر «محمد» از اندونزی نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

انفرادی پومسه استاندارد زیر ۳۱ سال آقایان - حضور۱۷ پومسه رو

مرجان سلحشوری / دور نخست «کیو لیو» از هنگ کنگ را با امتیاز ۸/۶۰ شکست داد ‌سپس برابر «لی» از کره جنوبی با اختلاف اندک باخت.

مسابقات تیمی پومسه نیز فردا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت پیگیری می شود.

هدایت تیم ملی پومسه برعهده حسین بهشتی در گروه آقایان و نگار مددخانی در گروه بانوان به عنوان سرمربی است.