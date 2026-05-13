عارف: مسئولیت راهبری حکمرانی آینده بر عهده حوزه علم و فناوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران که به‌صورت وبینار با حضور مدیران استانی برگزار شد، با تبریک پیروزی بر دشمنی که خود را کدخدای دهکده جهانی می‌دانست، گفت: این دشمن هیچ معیار اخلاقی و انسانی ندارد اما با مقاومت میدان و حضور مردم، پیروزی حاصل شد.

محمدرضا عارف با اشاره به نقش راهبردی تنگه هرمز در تأمین امنیت ملی و توسعه کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان وارد مرحله جدیدی در حکمرانی شده و باید خود را برای این شرایط آماده کند.

وی تأکید کرد: ایران پس از جنگ رمضان به‌عنوان قدرت برتر منطقه و یک ابرقدرت جهانی شناخته می‌شود و باید متناسب با این جایگاه جدید برنامه‌ریزی کنیم. تاکنون برنامه‌ریزی‌های کشور متناسب با تحریم‌ها و فشارهای دشمنان بود اما اکنون باید برای امنیت، رفاه و توسعه کشورمان و حتی منطقه برنامه‌ریزی شود.

عارف با تاکید بر اینکه حق ما در تنگه هرمز تثبیت شده و مساله تمام شده است گفت: ما دیگر برای یک کشور نود میلیون نفری تحت تحریم برنامه ریزی نمی کنیم بلکه برای یک قدرت جهانی به نام ایران برنامه ریزی می کنیم که قرار است برادر بزرگ تر منطقه غرب آسیا باشد و به امنیت و توسعه و رفاه کل منطقه کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ رمضان گفت: با همدلی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، کمبودی در کالاهای اساسی احساس نشد اما اکنون مسئله اصلی مردم، گرانی است که باید با عوامل داخلی آن از جمله گران‌فروشی مقابله شود.

وی همچنین با تأکید بر راهبرد خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی افزود: کشور باید برای امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت و تولید محصولات کشاورزی برنامه جامع داشته باشد و مراکز پژوهشی نیز راه‌حل‌های عملی برای حل چالش‌های این بخش ارائه دهند

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در جلسه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه جنگ‌های امروز، جنگ‌های علم و فناوری است، گفت: هر کشوری که دست برتر در علم و فناوری داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران نیز توانمندی بومی قابل توجهی در این حوزه در اختیار دارد.

عارف با تأکید بر اینکه مسئولیت راهبری حکمرانی آینده بر عهده حوزه علم و فناوری است، تصریح کرد: علم و فناوری خط مقدم جبهه آینده کشور و دانشمندان و متخصصان، سربازان این جبهه هستند و هرگونه غفلت در این حوزه، موجب عقب‌ماندگی خواهد شد.

وی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه برای کسب مرجعیت علمی در دنیا را ضروری دانست و افزود: راهبرد اصلی دولت، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید با طراحی سازوکارهای مشخص، از مراکز پژوهشی و علمی حمایت جدی شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بازدید از شرکت ملی پست، وزارت ارتباطات را یکی از زیربنایی‌ترین و اولویت‌دارترین بخش‌های کشور برای توسعه علمی دانست و گفت: امروز وزارت ارتباطات صرفاً یک مجموعه خدماتی نیست بلکه نقشی راهبردی در توسعه علم و فناوری کشور برعهده دارد.

وی تأکید کرد: برای ایفای نقش جدید ایران پس از جنگ رمضان در منطقه و جهان، باید به مرجعیت علمی دست یابیم و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مسیر بسیار مهم است.

عارف در پایان با تقدیر از خدمات شرکت ملی پست گفت: خدمات این شرکت حتی در دوران جنگ رمضان نیز بدون وقفه ادامه یافت و این تلاش‌ها موجب افزایش کیفیت خدمات و رضایت مردم شده است.