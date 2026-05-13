به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمحمد شعرانی عصر چهارشنبه در نشست توجیهی قرارگاه عدالت آموزشی و طرح شهید عجمیان ، از اجرای گسترده طرح شهید سید روح‌الله عجمیان در مدارس استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۱۷۰۰ کلاس درس در مناطق مختلف استان بوشهر برای بهسازی، زیباسازی و شاداب‌سازی در نظر گرفته شده است.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش و دبیر قرارگاه عدالت آموزشی استان بوشهر با اشاره به اهمیت ارتقای فضای آموزشی در مدارس کم‌برخوردار افزود: این طرح با هدف ایجاد محیطی بانشاط، ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود و تلاش خواهد شد با همکاری نواحی و مناطق آموزشی، مدارس نیازمند در اولویت قرار گیرند.

دبیر قرارگاه عدالت آموزشی استان بوشهر اظهار داشت: اجرای این طرح زمینه حضور و مشارکت گروه‌های جهادی، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خیرین را در فعالیت‌های عمرانی و تربیتی فراهم می‌کند و موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و کار جمعی خواهد شد.

شعرانی ادامه داد: بهسازی فضاهای آموزشی، رنگ‌آمیزی کلاس‌ها، تعمیر تجهیزات، ساماندهی محیط مدارس و ایجاد نشاط اجتماعی از مهم‌ترین اهداف این طرح است که در آستانه سال تحصیلی جدید دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، توجه ویژه به مدارس مناطق کم‌برخوردار و ارتقای کیفیت محیط یادگیری دانش‌آموزان از رویکردهای اصلی قرارگاه عدالت آموزشی استان بوشهر است.