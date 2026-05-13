کشف ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن مشهدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز فردی سودجو در زمینه استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی روستایی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کاشمر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر افزود: مأموران این فرماندهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل مورد نظر، در بازرسی از این مکان موفق به کشف ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز شدند.

وی با بیان اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.