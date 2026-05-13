امدادگران هلال احمر قهرمانان نسل آینده هستند

⭕️نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام: به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار عصر چهارشنبه در مانور توان افزایی هلال احمر به مناسبت روز جمعیت هلال احمر، اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی، یکی از دغدغه‌های رزمندگان این بود که اگر مجروح یا شهید شوند، کسی به فریادشان می‌رسد یا نه. بخشی از توان رزم و روحیه رزمندگان ما به امداد و نجات گره خورده بود.

وی با تأکید بر اینکه در عملیات امداد و نجات، ثانیه‌ها تعیین کننده است، افزود: در میدان جنگ، هرچه عرق در تمرین ریخته شود، از ریخته شدن خون در درگیری با دشمن جلوگیری می‌کند. اگر امدادگر چابک، ماهر و سریع باشد، می‌تواند نجات‌دهنده باشد؛ در غیر این صورت خودش طعمه خواهد شد.

امام جمعه ایلام با اشاره به حوادث طبیعی و مصنوعی تصریح کرد: وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، خانواده‌ها با امید به شما نگاه می‌کنند. شما با ایثار جان خود و با وجود خطر ریزش، برای نجات دیگران وارد می‌شوید. اگر فردی که نجات می‌یابد از بین برود، یک خانواده از دست می‌رود، بچه‌ها یتیم و بی‌سرپرست می‌شوند. این اهمیت کار شماست.