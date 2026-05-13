۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

زیرساخت‌های مرز مهران برای اربعین امسال تکمیل شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: زیرساخت‌های مرز مهران برای اربعین امسال تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز چهارشنبه در نشست وبیناری ستاد مرکزی اربعین کشور با قدردانی از وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزیر و رئیس ستاد مرکزی اربعین و اعضای این ستاد، اظهار داشت: جلسات ستاد اربعین استان ایلام به طور مستمر برگزار شده و آخرین جلسه هفته قبل در پایانه مرزی مهران بود و مصوبات خوبی در جلسه ۲۶ ستاد اربعین به تصویب رسیده که اجرای آن دغدغه‌ها را حل می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های سال گذشته در تأمین ماشین‌های یخچال‌دار، افزود: امسال به پنج دستگاه کامیون یخچال‌دار ۲۰ تنی نیاز داریم و در این راستا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست می‌شود نسبت به تأمین آن از طریق پشتیبانی امور دام اقدام کند.

کرمی از پیشرفت کار مرز چیلات خبر داد و گفت: این مرز می‌تواند مسیر مطمئنی برای تردد کامیون‌های مواکب، کاروان‌های عبوری و حتی اتباع خارجی باشد.

وی با اشاره به اینکه مصوبات خوبی در ستاد مرکزی اربعین برای این مرز تصویب شده و انتظار داریم هرچه سریعتر اجرایی شود، اضافه کرد: جلسات خوبی با استاندار میسان ( کشور عراق) داشته‌ایم و عزم دو طرف بر بهره‌برداری از این گذر برای اربعین امسال جدی است.

استاندار ایلام در ادامه خواستار انتخاب دو منطقه از شهرداری تهران به عنوان معین مرز مهران و استقرار زودهنگام آنها شد و تصریح کرد: اختصاص یک‌هزار و ۵۰۰ تن روکش آسفالت برای فرودگاه آبدانان که می‌تواند پشتیبان مرز چیلات باشد، در ستاد مرکزی مصوب شده است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری صدور مجوز استقرار واحد گذرنامه در مرز چیلات باید به صورت ویژه انجام شود.

رئیس ستاد اربعین استان بر تسریع در تکمیل پروژه‌های راهسازی محورهای مهران-دهلران-اندیمشک و محور ایوان-ایلام و ملکشاهی تأکید کرد و گفت: با وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری کشور صحبت شده، اما کار باید با سرعت بیشتری پیش برود. همچنین بازنگری و توسعه پایانه مهران باید تسریع شود.

وی با اشاره به تصویب رایگان بودن آب و برق منازلی که در ایام اربعین به عنوان «بیت‌الحسین» و آشپزخانه‌های خانگی خدمات ارائه می‌دهند، گفت: تأمین به موقع دارو و تسریع در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از بیمه‌ها، اختصاص اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی اربعین به استان‌ها بر اساس میزان تردد زائر و تأمین دو دستگاه آب شرب بهداشتی برای کاهش هزینه‌های آب و امکان ذخیره‌سازی روزانه ۵ هزار یخ در سردخانه‌ها از دیگر اقدامات است.

کرمی با تقدیر از پای کار بودن دستگاه‌های اجرایی، گفت: با توجه به حضور مردم در میادین و خیابان‌ها برای شرکت در پیاده‌روی اربعین، وظیفه ما سنگین‌تر می‌شود.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای مراسم عرفه انجام شده و این مراسم، مانور خوبی برای اجرای موفق اربعین خواهد بود، هرچند امسال نیز با ازدحام جمعیت در ایام عرفه مواجه خواهیم بود.

استاندار ایلام احداث سیستم‌های خنک‌کننده و سایه‌بان را یکی از نیازهای اساسی دانست و از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، آستان قدس رضوی و بنیاد علوی خواست در این خصوص اهتمام داشته باشند.وی در پایان بر تأمین اتوبوس کافی توسط کمیته حمل و نقل تأکید کرد و گفت: با استانداران استان‌هایی که بیشترین تردد زائر را از مرز مهران دارند، مکاتبه شده تا از ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل تردد زائران استفاده شود.

