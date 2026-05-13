به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز چهارشنبه در نشست وبیناری ستاد مرکزی اربعین کشور با قدردانی از وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزیر و رئیس ستاد مرکزی اربعین و اعضای این ستاد، اظهار داشت: جلسات ستاد اربعین استان ایلام به طور مستمر برگزار شده و آخرین جلسه هفته قبل در پایانه مرزی مهران بود و مصوبات خوبی در جلسه ۲۶ ستاد اربعین به تصویب رسیده که اجرای آن دغدغه‌ها را حل می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های سال گذشته در تأمین ماشین‌های یخچال‌دار، افزود: امسال به پنج دستگاه کامیون یخچال‌دار ۲۰ تنی نیاز داریم و در این راستا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست می‌شود نسبت به تأمین آن از طریق پشتیبانی امور دام اقدام کند.

کرمی از پیشرفت کار مرز چیلات خبر داد و گفت: این مرز می‌تواند مسیر مطمئنی برای تردد کامیون‌های مواکب، کاروان‌های عبوری و حتی اتباع خارجی باشد.

وی با اشاره به اینکه مصوبات خوبی در ستاد مرکزی اربعین برای این مرز تصویب شده و انتظار داریم هرچه سریعتر اجرایی شود، اضافه کرد: جلسات خوبی با استاندار میسان ( کشور عراق) داشته‌ایم و عزم دو طرف بر بهره‌برداری از این گذر برای اربعین امسال جدی است.

استاندار ایلام در ادامه خواستار انتخاب دو منطقه از شهرداری تهران به عنوان معین مرز مهران و استقرار زودهنگام آنها شد و تصریح کرد: اختصاص یک‌هزار و ۵۰۰ تن روکش آسفالت برای فرودگاه آبدانان که می‌تواند پشتیبان مرز چیلات باشد، در ستاد مرکزی مصوب شده است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری صدور مجوز استقرار واحد گذرنامه در مرز چیلات باید به صورت ویژه انجام شود.

رئیس ستاد اربعین استان بر تسریع در تکمیل پروژه‌های راهسازی محورهای مهران-دهلران-اندیمشک و محور ایوان-ایلام و ملکشاهی تأکید کرد و گفت: با وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری کشور صحبت شده، اما کار باید با سرعت بیشتری پیش برود. همچنین بازنگری و توسعه پایانه مهران باید تسریع شود.

وی با اشاره به تصویب رایگان بودن آب و برق منازلی که در ایام اربعین به عنوان «بیت‌الحسین» و آشپزخانه‌های خانگی خدمات ارائه می‌دهند، گفت: تأمین به موقع دارو و تسریع در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از بیمه‌ها، اختصاص اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی اربعین به استان‌ها بر اساس میزان تردد زائر و تأمین دو دستگاه آب شرب بهداشتی برای کاهش هزینه‌های آب و امکان ذخیره‌سازی روزانه ۵ هزار یخ در سردخانه‌ها از دیگر اقدامات است.

کرمی با تقدیر از پای کار بودن دستگاه‌های اجرایی، گفت: با توجه به حضور مردم در میادین و خیابان‌ها برای شرکت در پیاده‌روی اربعین، وظیفه ما سنگین‌تر می‌شود.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای مراسم عرفه انجام شده و این مراسم، مانور خوبی برای اجرای موفق اربعین خواهد بود، هرچند امسال نیز با ازدحام جمعیت در ایام عرفه مواجه خواهیم بود.

استاندار ایلام احداث سیستم‌های خنک‌کننده و سایه‌بان را یکی از نیازهای اساسی دانست و از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، آستان قدس رضوی و بنیاد علوی خواست در این خصوص اهتمام داشته باشند.وی در پایان بر تأمین اتوبوس کافی توسط کمیته حمل و نقل تأکید کرد و گفت: با استانداران استان‌هایی که بیشترین تردد زائر را از مرز مهران دارند، مکاتبه شده تا از ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل تردد زائران استفاده شود.