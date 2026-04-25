به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه «شجره طیبه» اظهار کرد: از نخستین روزهای پس از وقوع این حادثه تلخ، ۲۴ گروه مشاوره‌ای برای حمایت روانی و اجتماعی از دانش‌آموزان بازمانده و خانواده‌های شهدا تشکیل شده و به ازای هر ۱۰ دانش‌آموز، یک مشاور تخصصی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: نشست‌های مشترکی با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای تولید محتوای اختصاصی و ثبت روایت خانواده‌ها برگزار شده و بر اساس این همکاری، تصاویر شهدای دانش‌آموز در چاپ‌های جدید برخی کتاب‌های درسی درج خواهد شد.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با اشاره به اینکه در جریان جنگ تحمیلی سوم ۸۸ مدرسه تخریب و ۱۴۹ دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند یادآور شد: در جریان جنگ تحمیلی سوم دبستان‌های پسرانه و دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب که در ۲ طبقه مجزا ساخته شده بود، به کلی تخریب شدند و ۱۲۰ دانش‌آموز و ۲۶ معلم به شهادت رسیدند.

وی همچنین با اشاره به افزایش آمار دانش‌آموزان شاهد در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز جدید که بیشتر در مقطع ابتدایی وارد مدارس شاهد استان می‌شوند و این مسئله ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و زودهنگام را دوچندان کرده است.

ضیایی سه محور ساماندهی فرایند ثبت‌نام، تحول مدیریتی و شفاف‌سازی مالی را از سیاست‌های اصلی مدارس شاهد در سال جاری برشمرد و تاکید کرد: گرامیداشت یاد و نام شهدای اخیر و ارائه خدمات همه‌جانبه به خانواده‌های معظم شهدا از اولویت‌های آموزش و پرورش استان است.

وی همچنین با اشاره به حضور مستمر نیروهای آموزش وپرورش در کنار خانواده‌ها و نهادهای مسئول، گفت: همکاران فرهنگی از مراحل آواربرداری تا شناسایی شهدا، تشییع، برگزاری مراسم هفتم، تحویل سال و چهلم شهدای دانش‌آموز و فرهنگی حضور فعال و موثر داشته‌ است.