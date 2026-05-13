برخی کشورها سابقه خوبی در قبال ایران ندارند/بیانیه مفصلی طراحی شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو، ضمن تشریح محورهای اصلی این نشست، به موضوع همکاریهای ارزی، چالشهای ناشی از یکجانبهگرایی و همچنین عملکرد برخی کشورها در قبال ایران پرداخت.
غریبآبادی با اشاره به روند تنظیم بیانیه پایانی این اجلاس اظهار داشت: بریکس یک مجموعه قدرتمند اقتصادی و قدرت اقتصادی است. در خصوص بیانیه پایانی در این دو روز گذشته در بیانیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع تخصصی که توسط وزرای امور خارجه بیشتر به آنها پرداخته خواهد شد و در جریان سخنرانی بیشتر در حوزه مسائل مهم منطقهای و بینالمللی، حکمرانی جهانی، چند جانبهگرایی پرداخته میشود. بیانیه مفصلی هم با موضوع مقابله با یکجانبهگرایی ترویج چند جانبهگرایی طراحی شده است.
معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه به همکاریهای مالی میان اعضای بریکس اشاره کرد و گفت: در رابطه با همکاریهای کشورهای عضو بریکس در حوزه استفاده از ارزهای محلی، تقویت همکاری جمهوری اسلامی ایران بودیم. این موضوع هم جایگاه مهمی در بحثهای دو روز گذشته دارد و طبیعتاً جایگاه مهمی هم در بحثهای دو روز آتی توسط وزرای خارجه خواهد داشت.
غریبآبادی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از رویکرد برخی کشورها در قبال جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: یکی از کشورهای عضو بریکس در طول تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هم سابقه خوبی از خودش نشان نداده و قلمرو خودش را در اختیار متجاوزان قرار داده است و در این نشست هم ما با مشکلاتی از ناحیه این کشور مواجه هستیم.
وی افزود: بیانیه ادامه خواهیم داد تا ببینیم که چگونه اعضای بریکس این حس پایداری، همبستگی و تمامیت خودشان را نسبت به این مسائل مهمی که جهان و منطقه با آن مواجه است نشان خواهند داد.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تشریح محورهای اصلی این نشست به همکاریهای ارزی، چالشهای ناشی از یکجانبهگرایی و همچنین عملکرد برخی کشورها در قبال ایران پرداخت.
