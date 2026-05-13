۴۰ تن مواد اولیه پتروشیمی و نایلون در شهرک صنعتی سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف ۴۰ تن مواد اولیه پتروشیمی و نایلون در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و بیان کرد: این کشف با همراهی پلیس اقتصادی استان سمنان انجام گرفت.

وی توضیح داد: بررسی ها و اشراف اطلاعاتی حاکی از دپو نایلون و مواد اولیه پتروشیمی در کارخانه ای واقع در شهرک صنعتی سمنان بود لذا با هماهنگی لازم از این واحد بازرسی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید به گران‌فروشی این واحد ادامه داد: این کارخانه مربوط عدم ثبت حالا در سامانه جامع تجارت را نیز داشته است.

حسینی ارزش اموال توقیفی را برابر نظر کارشناسان حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک نفر نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است.

وی قاچاق را موجب اخلال در تولیدات داخلی، تعطیلی کارخانه ها و افزایش بیکاری دانست و افزود: به همین منظور از شهروندان درخواست داریم هر گونه مصادیق قاچاق را گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.