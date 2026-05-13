۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

فرماندار بوشهر: ۱۳۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل شد

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: طی فرایند بازرسی‌ از بازار ۴۱۲ واحد صنفی مورد گشت بازرسی قرار گرفت و در نتیجه، ۱۳۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظفری در بازدید میدانی از فروشگاه‌های سطح شهر بوشهر ضمن اشاره به استمرار گشت‌های مشترک نظارتی در چهارمین روز متوالی، اظهار کرد: امروز در چهارمین روز از گشت‌هایی که با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی صورت پذیرفته است شاهد تشدید اقدامات کنترلی در سطح بازار شهرستان بوشهر هستیم.

وی ادامه داد: طی بازدیدهایی که تا امروز صورت به عمل آمده است حدود ۴۱۲ واحد صنفی مورد گشت بازرسی قرار گرفت و در نتیجه این فرایند، ۱۳۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر تداوم برخوردهای قانونی با تخلفات صنفی، تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات برخوردهایی قانونی از جمله اخطار، جریمه و پلمپ واحدهای متخلف صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به مطالبات به‌حق مردم در خصوص کنترل بازار، این گشت‌های فشرده حداقل به مدت دو هفته آتی تداوم خواهد یافت.

فرماندار بوشهر در پایان تأکید کرد: همه گزارش‌های واصله از سوی مردم به صورت ویژه پیگیری می‌گردد و نتیجه اقدامات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

