برنامه‌ ریزی برای کاهش تولید پسماند و حذف تدریجی پلاستیک در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان اظهار کرد: فرهنگسازی مهمترین بخش در زمینه جمعآوری و کاهش مصرف پلاستیک در فروشگاهها است و برای پیشبرد این برنامهها، همراهی دهیاریها و شهرداریها ضرورت دارد.
وی بر حمایت استانداری از پروژههای حوزه مدیریت پسماند تأکید کرد و افزود: استانداری اردبیل برای اجرای مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند، اجرای برنامه پاکسازی محورهای مواصلاتی و همچنین تهیه اقلام فرهنگسازی در خصوص کاهش استفاده از پلاستیک، اعتبار مالی ویژهای را در نظر گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: پیشنهاد حذف استفاده از بنر در دستگاههای اجرایی استان، بهعنوان یکی از مصوبات کارگروه، در اولین جلسه شورای اداری استان لحاظ می شود.
در این جلسه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز، از تشکیل کارگروه تخصصی برای حذف پلاستیک از فروشگاهها و تدوین دستورالعملهای لازمالاجرا در این زمینه خبر داد.
