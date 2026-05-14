اجرای طرح نماد نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلی زاده در جلسه بررسی اجرای طرح نماد اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های عضو باید در شناسایی، پیشگیری، مداخله و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب نقش فعال و مؤثر ایفا کنند.

وی بر ضرورت پیگیری مستمر آموزش و پرورش از زمان شناسایی و غربالگری دانش‌آموزان تا حصول نتیجه و برطرف شدن مشکل آنان تأکید کرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: نقش مشاوران مدارس در ایجاد ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و والدین بسیار مهم و تعیین‌کننده است و باید از ظرفیت مشاوران متخصص در این حوزه به‌صورت جدی استفاده شود.

رضاقلی زاده ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۶۵ هزار نفر از دانش‌آموزان در فرآیند غربالگری طرح نماد مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: از این میان، ۱۱۶ نفر جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای و بررسی تخصصی مشکلات به مراکز مربوطه معرفی شدند.