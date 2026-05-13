توزیع روزانه ۵۰ تن مرغ منجمد در بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: باهدف تنظیم بازار لرستان، روزانه ۵۰ تن مرغ منجمد باقیمت هر کیلوگرم ۲۶۰ هزار تومان بین مردم توزیع می‌شود.

وی گفت: همچنین به‌صورت هفتگی بیش از ۷۰۰ تن مرغ گرم در لرستان توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر لزوم نظارت‌های جدی‌تر، تصریح کرد: با هماهنگی کامل با دستگاه‌های متولی، با افرادی که با احتکار کالاهای اساسی در نظام بازار اخلال ایجاد می‌کنند، بدون اغماض و به‌صورت قاطع برخورد می‌شود.

صیادی با اطمینان خاطر به شهروندان در خصوص عدم کمبود در تولید گوشت مرغ، تصریح کرد: با هرگونه سوءاستفاده از وضعیت بازار، برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.